FIFA 2018 Dünya Kupası'nda Milli Takımlara çağrılmayan yıldız futbolcular

İSTANBUL,(DHA) -

Rusya\'da oynanacak olan 2018 Dünya Kupası\'nda ülkelerinin Milli Takımlarına dahil edilmeyen yıldız futbolcular dikkat çekiyor.

Kimi düşük performansı, kimi ise disiplinsiz davranışlarıyla 2018 Dünya Kupası\'nda yer alamayan futbolcuların başında Chelsea\'de forma giyen İspanyol oyuncu Alvaro Morata ve Real Madrid\'de mücadele eden Fransız golcü Karim Benzema geliyor. Manchester City\'nin Alman sol kanat oyuncusu Leroy Sane ve Manchester United\'da mücadele eden Fransız sağ kanat oyuncusu Anthony Martial, Roma\'nın savaşçı özelliğiyle tanınan Belçikalı oyuncusu Radja Nainggolan ve Chelsea ekibinde teknik özellikleriyle ön plana çıkan İspanyol futbolcu Cesc Fabregas de kendine yer bulamayan isimlerden.

Ülkelerinin Milli Takımlarında görev alamayan diğer yıldız isimler ise Chelsea\'de görev yapan İspanyol sol bek Marcos Alonso Mendoza ile fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan David Luiz, Manchester United\'da forma giyen İngiliz Chris Smalling ve son olarak Arsenal\'de mücadele eden dünyanın en hızlı sağ beklerinden olan İspanyol Hector Bellerin yer alıyor.

