FIFA 19 çıktı, fiyatı dudak uçuklattı!

EA Sports, FIFA 19'un PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için resmi çıkışını gerçekleştirdiğini duyurdu. Oyunun Türkiye fiyatları dudak uçuklattı.

105'ten fazla stadyum ile beraber UEFA Şampiyonlar Ligi'nin de yer alacağı FIFA 19, bu yıl oldukça iddialı geliyor.

FIFA 19'un en iyi 5 oyuncusu:

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Neymar Jr

Luka Modric

Kevin De Bruyne

FIFA 19'un farklı platformlardaki fiyatları ise şöyle:

PlayStation Store

FIFA 19 PS4: 469 TL

FIFA 19 Ultimate PS4: 669 TL

FIFA 19 Şampiyonlar PS4: 599 TL

FIFA 19 Legacy PS3: 219 TL

XBox One

FIFA 19 Ultimate : 495 TL

FIFA 19 : 359 TL

FIFA 19 Şampiyonlar: 459 TL

PC