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Spor

FIFA 19 çıktı, fiyatı dudak uçuklattı!

105'ten fazla stadyum ile beraber UEFA Şampiyonlar Ligi'nin de yer alacağı oyun bu yıl oldukça iddialı geliyor

28 Eylül 2018 21:41

EA Sports, FIFA 19'un PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için resmi çıkışını gerçekleştirdiğini duyurdu. Oyunun Türkiye fiyatları dudak uçuklattı.

105'ten fazla stadyum ile beraber UEFA Şampiyonlar Ligi'nin de yer alacağı FIFA 19, bu yıl oldukça iddialı geliyor.

FIFA 19'un en iyi 5 oyuncusu:

  • Cristiano Ronaldo
  • Lionel Messi
  • Neymar Jr
  • Luka Modric
  • Kevin De Bruyne

FIFA 19'un farklı platformlardaki fiyatları ise şöyle:

PlayStation Store

  • FIFA 19 PS4: 469 TL
  • FIFA 19 Ultimate PS4: 669 TL
  • FIFA 19 Şampiyonlar PS4: 599 TL
  • FIFA 19 Legacy PS3: 219 TL

XBox One

  • FIFA 19 Ultimate : 495 TL
  • FIFA 19 : 359 TL
  • FIFA 19 Şampiyonlar: 459 TL

PC

  • FIFA 19: 420 TL
  • FIFA 19 Şampiyonlar: 560 TL

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