FIFA 18'in demosu çıkıyor; hangi takımlar yer alacak?

Birçok spor ve oyunseverin keyifle oynadığı, konsol ve bilgisayar için piyasaya çıkan FIFA 18'in demosu bugün çıkıyor. FIFA 18'in demosunda bu sene, geçen serilerin aksine Barcelona yer almayacak.

Oyunun yapımcısı EA Sports'un sitesinde yer alan bilgilere göre demoda yer alacak olan takımlar şöyle:

Manchester United

Manchester City

Real Madrid CF

Atlético de Madrid

Juventus F.C.

FC Bayern Münih

Paris Saint-Germain

LA Galaxy

Toronto FC

Boca Juniors

C.D. Guadalajara

Vissel Kobe

Demo'ya 4 stadyum

Oyunun demosunu denemek isteyen kullanıcılar, Santiago Bernabéu, La Bombonera, StubHub Center, King Fahd Stadium olmak üzere 4 farklı stadyumda maç yapabilecek.

Alex Hunter yeniden sahnede

FIFA 17'de 'journey' modunda hikâyesi FA Cup ile sona eren Alex Hunter, FIFA 18'de 2. sezonu ile sanal yeşil sahalardaki yerini alacak. Geçen sene 'journey' modunda Marco Reus, James Rodriguez gibi yıldızları gören oyunseverler, bu sene Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann ve futbol efsanelerinden Thierry Henry ile bu modda karşılaşacak.