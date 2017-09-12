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Spor

FIFA 18'in demosu çıkıyor; hangi takımlar yer alacak?

Alex Hunter, 2'nci sezonuyla yeniden sahnede

12 Eylül 2017 17:40

Birçok spor ve oyunseverin keyifle oynadığı, konsol ve bilgisayar için piyasaya çıkan FIFA 18'in demosu bugün çıkıyor. FIFA 18'in demosunda bu sene, geçen serilerin aksine Barcelona yer almayacak.

Oyunun yapımcısı EA Sports'un sitesinde yer alan bilgilere göre demoda yer alacak olan takımlar şöyle:

Manchester United
Manchester City
Real Madrid CF
Atlético de Madrid
Juventus F.C.
FC Bayern Münih
Paris Saint-Germain
LA Galaxy
Toronto FC
Boca Juniors
C.D. Guadalajara
Vissel Kobe

Demo'ya 4 stadyum

Oyunun demosunu denemek isteyen kullanıcılar, Santiago Bernabéu, La Bombonera, StubHub Center, King Fahd Stadium olmak üzere 4 farklı stadyumda maç yapabilecek.

Alex Hunter yeniden sahnede

FIFA 17'de 'journey' modunda hikâyesi FA Cup ile sona eren Alex Hunter, FIFA 18'de 2. sezonu ile sanal yeşil sahalardaki yerini alacak. Geçen sene 'journey' modunda Marco ReusJames Rodriguez gibi yıldızları gören oyunseverler, bu sene Cristiano RonaldoAntoine Griezmann ve futbol efsanelerinden Thierry Henry ile bu modda karşılaşacak.

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