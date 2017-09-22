FIFA 18'de 'ratinglere' futbolcuların tepkisi büyüyor!

Oyun ve sporseverlerin merakla beklediği konsol oyunu FIFA 18 de 'oyuncu puanlarına' Benjamin Mendy'nin ardından bir tepki de İngiltere Premier Lig'de Tottenham Hotspur forması giyen Dele Alli'den geldi.

DeMarke'de yer alan habere göre 21 yaşındaki futbolcu, "FIFA 18'de ratingim pek iyi olmamış. Biraz daha gerçekçi olana kadar kendimle oynamayı reddediyorum" diyerek oyunu oynamayacağını söyledi.

Daha önce de Manchester City'nin Fransız sol beki Benjamin Mendy de FIFA 18'de profil puanının düşük olmasını "Geçen yıl televizyonunuz yok muydu? Cidden 78 overall mı?" sözleriyle eleştirmişti.