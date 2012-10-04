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Bilim / Teknoloji

FIFA 13, beş günde 4,5 milyon adet sattı

EA, 66 milyon oyuncunun FIFA 13’ü online oynadığını belirtti

04 Ekim 2012 20:13

 

EA, 28 Eylül’de oyunseverlerle buluşan FIFA 13’ün dünya genelindeki beş günlük satış rakamını açıkladı.  Şirket, FIFA 13’ün ilk beş günde 4,5 milyon adet sattığını duyurdu.
 
log.com.tr'de y7er alan habere göre; İngiltere’de satışa sunulduğu ilk 48 saat içinde 1,23 milyon adet satan FIFA 13, Amerika’da ilk gün 353 bin satmıştı. EA bunun yanında FIFA 13’ü, 30 Eylül’de yaklaşık 31 milyon oyuncunun oynadığını, 66 milyon oyuncunun ise FIFA 13’ü online oynadığını belirtti. FIFA 13’ün toplam oynanma süresi 600 milyon dakikaya ulaşmış. Bununla birlikte FIFA 13, PlayStation 3, Xbox 360, PC, PS Vita ve iOS için satışa sunulmuş durumda. Android desteğinin de kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. FIFA 13’ün Wii U versiyonu da 18 Kasım’da piyasaya sürülecek.

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