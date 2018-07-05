Fidye yazılımı saldırıları azalıyor, yasadışı kripto madencilik artıyor

Elif Varan / İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - Kaspersky Lab’in raporuna göre, Türkiye’de fidye yazılımlarıyla yapılan saldırıların azaldığı görülüyor. Rapora göre, bunun yerini siber para birimi madenciliği gibi yeni eğilimler aldı.

Siber güvenlik dünyasını etkisi altına alan fidye yazılımları, bulaştıkları cihazlara veya cihazlardaki dosyalara erişimi engelliyor. Kullanıcıların bunlara yeniden erişebilmesi için fidye (genellikle Bitcoin veya sık kullanılan diğer bir elektronik para birimi ile) ödemeleri gerekiyor.

Türkiye, 2016-2017 döneminde fidye yazılımı saldırısına uğrayan kullanıcı oranı en yüksek ülkeler listesinde yüzde 7.93 ile ilk sırada yer alıyordu.

Ancak, 2017-2018 döneminde bu oran yüzde 3.22’ye düşerek Türkiye’nin en çok saldırıya uğrayan ülkeler listesinde onuncu sıraya gerilemesini sağladı.

Kaspersky Lab araştırmacıları ayrıca, Nisan 2017 ile Mart 2018 arasındaki 12 aylık dönemde fidye yazılımlarla karşılaşan kullanıcı sayısının bir yıl önceye göre neredeyse yüzde 30 azaldığını ortaya koydu.

Nisan 2016 ile Mart 2017 arasında dünya genelinde 2 milyon 581 bin kişi fidye yazılımı saldırısına uğrarken son dönemde bu sayı 1 milyon 812 bine geriledi. Mobil fidye yazılımı saldırısı sayısı ise 2017-2018’de yüzde 22.5 azalarak 130 binden, 101 bine düştü.