Fidye için öldürülen işadamının 2 şoförü köstebeklik yapmış!

Fidye için kaçırılan işadamı Mehmet Turgut cinayetinde 17 şüphelinin sorgusu sürüyor. Ailenin özel şoförü çıkan 2 kişinin çeteye bilgi aktardığı belirlendi. Fidyeciler, işadamının ağzını koli bandıyla bantladıkları için nefessiz kaldığını, bu yüzden öldüğünü iddia etti.

“Bakır Kralı” olarak ünlenen işadamı Cüneyt Ali Turgut’un babası ve Dost Saat’in kurucusu işadamı Mehmet Turgut’un İstanbul’da kaçırıldıktan sonra cinayete kurban gittiği korkunç olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Habertürk’ten Mustafa Çakıroğlu’nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çete lideri Rizgin B., Emre E., Çağan H. ile ailenin özel şoförleri Fatih Ç. ve Serkan D.’nin de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin sorgusu sürüyor. Fidyecilerin polisteki ilk ifadelerine göre; Rizgin B., Emre E. ve Çağan H., çok parası olduğunu öğrendikleri Mehmet Turgut’u kaçırmak için plan yaptı.

İşadamının eşi ile oğlunun özel şoförleri Fatih Ç. ve Serkan D.’den bilgi alan fidyeciler, önce Pendik’te bir villa kiralayarak yaklaşık 10 gün işadamının işe gidiş-gelişlerini takip etti. 26 Haziran Cuma günü de 6 fidyeci, işadamını, her gün aracını park ettiği Zeytinburnu’nda bekledi. Turgut buraya aracını bırakıp Marmaray’la Sirkeci’deki işyerine gitti. Saat 17.00 sıralarında da Marmaray’la geri döndü.

Otomobiline bineceği sırada Rizgin B., Emre E. ve Çağan H., işadamının yanına yaklaştı. Silah tehdidiyle Turgut’u aracına bindiren 3 kişi, kendileri de aynı otomobile bindi. Fidyeciler, işadamının ağzını bağırmaması için koli bandıyla bantladı; el ve ayaklarını bağladıktan sonra da yola çıktı. Diğer 3 kişinin başka bir araçla takip ettiği fidyeciler, Turgut’u kiraladıkları villaya götürdü. Ancak yine iddialarına göre, Rizgin B. ve beraberindeki 2 suç ortağı işadamının öldüğünü fark etti.

Fidyeciler, bunun üzerine işadamının cesedini aynı gece Pendik Ballıca Köyü’ne götürüp burada ormanlık alana gömdü. 6 kişi, bir gün sonra da Turgut’un işadamı oğlu Cüneyt Ali Turgut’u telefonla arayıp 5 milyon Euro fidye istedi. Bu telefon görüşmesinden birkaç gün sonra Rizgin B., kaçırma olayında yer alan ailenin özel şoförleri Fatih Ç. ve Serkan D. ile irtibata geçti. 2 şoförün “Polis sıkı takip başlattı” şeklinde bilgi vermesi üzerine fidyeciler, farklı illere kaçtı. Yakalanan fidyeciler ifadelerinde işadamının ağzını koli bandıyla bantladıkları için nefessiz kaldığını, bu yüzden öldüğünü iddia etti. Çete lideri Rizgin B.’nin Vanlı eski bir milletvekilinin yeğeni olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor