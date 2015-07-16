'Bakır kralı' işadamının fidye için kaçırılan babası dövülerek öldürülmüş!

5 milyon Euro fidye için kaçırılan Türkiye’nin “Bakır Kralı” olarak bilinen iş adamı Cüneyt Ali Demir’in babası ve saat devi Dost Saat’in kurucusu işadamı Mehmet Turgut’un cesedi Şile’de toprağa gömülü olarak bulundu. Turgut’un dövülerek öldürüldüğü belirlendi. Polis, olayı gerçekleştiren 14 kişiyi 5 ilde düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre Mehmet Turgut, 26 mayıs 2015 günü Florya’daki evine dönmedi. Telefonunun da kapalı olması üzerine paniğe kapılan ailesi Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvurdu. Kayıplar Büro Amirliği, başvurunun ardından çalışmaya başlarken, aileye bir telefon geldi. Arayan kişi Mehmet Turgut’u 5 milyon Euro için kaçırdıklarını daha sonra yine temas kuracaklarını söyleyerek telefonu kapattı.

Asayiş Şube ekipleri, Mehmet Turgut’un cep telefonunun son olarak Zeytinburnu Kazlıçeşme civarında sinyal verdiğini belirledi. Buradaki güvenlik kameraları toplandı. Ulaşılan güvenlik kamera görüntülerinde, Mehmet Turgut’un Zeytinburnu Marmaray Kazlıçeşme İstasyonu’nun yanında otomobiline binmek üzereyken yanına yaklaşan kişilerce kaçırıldığı belirlendi.

Polis, güvenlik kamera görüntülerinden kaçıran kişilerin kimlik bilgilerine ulaştı. Telefon takibi gerçekleştirildi. Daha sonra adresleri belirlendi. Ekipler, İstanbul, Balıkesir, Sakarya, Ankara ve Kırklareli’nde eş zamanlı operasyon başlattı. 14 kişi gözaltına aldı. Yakalananlardan bir kişi olayı itiraf etti. Mehmet Turgut’u kaçırdıktan sonra bir süre bir evde tuttuklarını, fidyenin alınmasında ilerleme olmaması ve yakalanma endişesiyle Mehmet Turgut’u öldürerek, Şile’de gömdüklerini söyledi. Aynı kişi, cinayetin işlendikten sonra olaya karışan kişilerin farklı illere kaçtıklarını da belirtti.

Döverek öldürülmüş

Gözaltına alınan şüpheliler Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerin işadamını ilk kaçırdıkları gün Kocaeli ilçesinde bir eve götürdüklerini anlattıkları öğrenildi. Şüphelilerin burada darp ettikleri, Mehmet Turgut’un bu dayak sonucu bir gün sonra ölmesi üzerine gömdüklerini anlattıkları belirtildi.