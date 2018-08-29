FİDYE İÇİN KAÇIRILDI, İŞKENCE EDİLDİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) TURİST olarak geldiği İstanbul\'da 100 bin dolar fidye için kaçırılan üniversite öğrencisi Libyalı, polis tarafından kurtarıldı. Polis olaya karışan Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı. Kaçırıldığı süre boyunca işkence gördüğü öğrenilen Libyalı genç Asayiş Şube Müdürlüğünde ailesine kavuştu. Polis olayla ilgili İsminin Rava olduğu öğrenilen Tunus\'lu bir kadını arıyor.

ARKADAŞI POLİSE BAŞVURDU

İstanbul\'da Aksaray Polis merkezine başvuran Libya\'da mühendislik öğrencisi Jamal Ab Abdürezak birlikte gezmek için İstanbul\'a geldiği okul arkadaşı Yaseen Muhamet Nasır Algharari (22)\'in ortadan kaybolduğunu, telefonla arayan bazı kişilerin hayatı karşılığında 100 bin dolar fidye istediğini söyledi. Jamal Ab Abdürezak polisteki ifadesinde \"Birlikte gezmek için 24 Ağustos tarihinde Atatürk Havalimanını kullanarak İstanbul\'a geldik. Osmanbey\'de bir otele yerleştik. Arkadaşım bir kadınla buluşacağını söyleyerek yanımdan ayrıldı. Daha sonra gece gelmeyeceğini söyledi. Ancak sabah saatlerinde onun telefonundan beni arayan bir kişi hayatı karşılığında 100 bin dolar fidye istedi.\" dedi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Rehine kurtarma ve müzakare timleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis bir yandan fidyecilerle pazarlığa başlarken, diğer yandan kaçırılan kişinin son olarak gittiği Esenyurt\'ta araştırmaya başladı. Rehinecilerle yapılan pazarlık sonucu şüpheliler, ilk taksit olarak 20 bin dolar paraya ikna oldu.

EV BELİRLENDİ

Bu sırada özellikle yabancı uyruklu kişilerin kaldığı evlerde aramaya yapmayı sürdüren polis ekipleri, bodrum katta bulunan bir daireyi kontrol etmek istedi. Kapı çalındığında içerde bir panik çıktığı, bir kişinin ise imdat diye bağırdığı fark edilince operasyon için düğmeye basıldı. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri elleri ve ayakları bağlanmış Libyalı gençle karşılaştı. İşkence gördüğü öğrenilen Libyalı Yaseen Muhamet Nasır Algharari, polise haber verilmesinden 5 saat sonra kurtarıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI BİR KADIN ARANIYOR

Evde bulunan ve Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Mustafa A.(24), Aras A.(24) ile Hussem Ş.(22) polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine getirilerek sorguya alındı. Polisin çalışması sonucu libyalı genci kandırarak zorla tutulduğu eve çağıran libyalı bir kadın aranmaya başladı. İsmi Rava olduğu öğrenilen kadının kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların hızla sürdüğü belirtildi.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE AİLESINE KAVUŞTU

Libyalı Yaseen Muhamet Nasır Algharari Gayrettepe\'de bulunan Gasp Büro Amirğinde ailesine kavuştu. Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü...

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-Şüphelilerin adliyeden çıkışı

-Operasyon anı

-Kurtarılan gencin ailesine kavuşması