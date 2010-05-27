T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fidye için kaçırılan Türk banker kurtarıldı

İtalya'da evinden fidye için kaçırılıp, 4 gün boyunca bir evde tutulan banker Adnan Saklı düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

27 Mayıs 2010 03:00

T24 - İtalya'nın Rimini kentindeki evinden fidye için kaçırılıp, 4 gün boyunca bir evde tutulan ABD pasaportlu Türk banker 55 yaşındaki Adnan Saklı, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Polis 1'i Etiyopyalı, 8'i İtalyan olmak üzere 9 kişiyi gözaltına aldı.


ABD'de finans grubu bulunduğu belirlenen banker Adnan Saklı'nın 14 Mayıs'ta bir çete tarafından kaçırıldığı bilgisine ulaşan Rimini Emniyet Müdürlüğü, 4 gün boyunca gizlilikle yürüttüğü araştırmaların sonucunda ona ulaşmayı başardı. Toscana Bölgesi'ndeki Chiusi kentindeki bir evde tutulan Saklı, 18 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Polis, peşinde olduğu kişilerin kaçmaması için Saklı'nın kurtarılma haberini 9 gün sonra basına açıkladı. Çete üyelerinin Saklı'ya, finans grubu aracılığıyla çeşitli bankalarla yaptığı ciro olan 27 milyar euroluk hisse senetlerini imzalatmaya çalıştıkları belirtildi. Polis, Adnan Saklı'nın 100 milyar euroluk hisse senedine sahip olduğunu belirledi.


Doğan Haber Ajansı muharibi Esma Çakır'ın haberine göre Rimini Emniyet Müdürü Nicola Vitale, Amerika Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın kayıtlarında da adına rastlandığı belirtilen Adnan Saklı'dan elde edilmek istenen miktarın, İtalya’nın 3 yıllık kemer sıkma önlemleri için belirlenen 24 milyar Euro'dan fazla olduğunu belirtti. Vitale, kalp hastası olduğu ve tutulduğu 4 gün boyunca ilaç alamayan Saklı'yı bulduklarında neredeyse ölmek üzere olduğunu anlatarak, “Onu kaçıranların çok önemli bilgilere sahip olduklarını, bu yüzden onu seçtiklerini düşünüyoruz” dedi.


Çete üyelerinin dikkat çekmemek için telefon yerine, on-line iletişimi sağlayan Skype'ı tercih ettikleri belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24