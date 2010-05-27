Fidye için kaçırılan Türk banker kurtarıldı

T24 - İtalya'nın Rimini kentindeki evinden fidye için kaçırılıp, 4 gün boyunca bir evde tutulan ABD pasaportlu Türk banker 55 yaşındaki Adnan Saklı, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Polis 1'i Etiyopyalı, 8'i İtalyan olmak üzere 9 kişiyi gözaltına aldı.





ABD'de finans grubu bulunduğu belirlenen banker Adnan Saklı'nın 14 Mayıs'ta bir çete tarafından kaçırıldığı bilgisine ulaşan Rimini Emniyet Müdürlüğü, 4 gün boyunca gizlilikle yürüttüğü araştırmaların sonucunda ona ulaşmayı başardı. Toscana Bölgesi'ndeki Chiusi kentindeki bir evde tutulan Saklı, 18 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Polis, peşinde olduğu kişilerin kaçmaması için Saklı'nın kurtarılma haberini 9 gün sonra basına açıkladı. Çete üyelerinin Saklı'ya, finans grubu aracılığıyla çeşitli bankalarla yaptığı ciro olan 27 milyar euroluk hisse senetlerini imzalatmaya çalıştıkları belirtildi. Polis, Adnan Saklı'nın 100 milyar euroluk hisse senedine sahip olduğunu belirledi.





Doğan Haber Ajansı muharibi Esma Çakır'ın haberine göre Rimini Emniyet Müdürü Nicola Vitale, Amerika Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın kayıtlarında da adına rastlandığı belirtilen Adnan Saklı'dan elde edilmek istenen miktarın, İtalya’nın 3 yıllık kemer sıkma önlemleri için belirlenen 24 milyar Euro'dan fazla olduğunu belirtti. Vitale, kalp hastası olduğu ve tutulduğu 4 gün boyunca ilaç alamayan Saklı'yı bulduklarında neredeyse ölmek üzere olduğunu anlatarak, “Onu kaçıranların çok önemli bilgilere sahip olduklarını, bu yüzden onu seçtiklerini düşünüyoruz” dedi.





Çete üyelerinin dikkat çekmemek için telefon yerine, on-line iletişimi sağlayan Skype'ı tercih ettikleri belirtildi.