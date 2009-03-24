Fidye için kaçırılan liseli öldürüldü

Diyarbakır’da fidye için kaçırıldığı ileri sürülen lise öğencisi 17 yaşındaki Yaman Ensarioğlu, başına tek kurşun sıkılarak öldürülmüş halde bulundu.



Diyarbakır'da müteahhitlik yapan Mahmut Ensarioğlu'nun oğlu Özel Rekabet Kurumu Lisesi son sınıf öğrencisi Yaman Ensarioğlu, iki hafta önce okulun önünden kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. İddiaya göre, kaçıran kişiler Yaman Ensarioğlu'nun cep telefonundan babasını arayıp 300 bin TL fidye isteyerek, “Polise haber verirseniz oğlunuzu öldürürüz'' tehdidinde bulundu. Aradan 4-5 gün geçtikten sonra, ne yapacağını bilemeyen ve oğluna zarar gelmesinden korktuğu için polise başvurmayan baba Mahmut Ensarioğlu'nu tekrar arayan fidyeciler rakamı 600 bin TL'ye çıkardıklarını belirterek, “Bu parayı bizim dediğimiz yere getireceksin. Polise haber verirsen oğlun ölür'' dedi.



Bunun üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Mahmut Ensarioğlu, oğlunun kaçırıldığını ve kendisinden fidye istendiğini bildirdi. Diyarbakır'da Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde ortak bir ekip kurularak fidye için kaçırılan Yaman Ensarioğlu'nu bulmak için çalışma başlatıldı. Polisin aramasının sürdüğü sırada, dün gece merkeze bağlı Güzelköy Mevkii'nde bir ceset bulan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Otopsi yapılmak üzere Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan cesetle ilgili yapılan incelemede Yaman Ensarioğlu'na ait olduğu belirlendi.



Polis, fidyecileri yakalamak için başlattığı soruşturmayı genişleterek sürdürüyor.

