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Yaşam

Fidye için kaçırılan kuyumcunun cesedi bulundu

19 Eylül 2009 03:39

İstanbul'da, bir kuyumcuyu fidye amacıyla kaçırarak öldürdükleri öne sürülen kişilerin gözaltında verdikleri ifadeler doğrultusunda Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yapılan kazıda bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Ankara'ya getirilen şüpheliler Kemal Ç. ve İlyas K'nin gösterdiği yerde Jandarma ekipleri, Elmadağ Başsavcısı Erdal Demir gözetiminde Elmadağ'a bağlı Ediye Köyü yakınındaki ''Ustabay Çiftliği''ne giden toprak yolda, belediyeye ait iş makinesini de kullanarak kazıya başladı.

Kazıda gece saatlerinde bir kişinin cesedine rastlandı.

Gebze'de kuyumculuk yapan Abdurrahman Gülsever'i 9 Eylül'de Pendik'teki evinin önünden silah tehdidiyle kaçırıp alıkoyarak, ailesinden yüksek miktarda fidye istedikleri iddia edilen Kemal Ç, İlyas K. ve Mine D, İstanbul Kartal'da polis tarafından yakalanmıştı.

Şüphelilerin, sorgularında, Gülsever'i Ankara'ya götürdüklerini ve ailesinden istedikleri parayı alamayınca öldürerek gömdüklerini söyledikleri öne sürülmüştü.

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