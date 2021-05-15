Fidesz'i Budapeşte'de yendikten sonra "İmamoğlu'ndan çok önemli tavsiyeler aldım" diyen Karacsony, aşırı sağcı Orban'ın karşısına çıkmaya hazırlanıyor

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Yerel seçimlerde Macaristan'ın popülist Başbakanı Viktor Orban'ın adayını yendikten sonra "Ekrem İmamoğlu'ndan çok önemli tavsiyeler aldım" diyen Gergely Karacsony, bu sefer genel seçimlerde aşırı sağcı liderin direkt olarak karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Adaylığını cumartesi günü açıklayan Karacsony'nin 2021 seçimlerinde Orban'ın karşısına çıkmak için muhalefet arasında yapılacak ön seçimi kazanması gerekecek. Birçok ankete göre Budapeşte Belediye Başkanı, kalabalık muhalefet adayları listesinde önde görünüyor.

Macaristan'ın önde gelen muhalefet partileri ilk kez Orban'ı yenmek için birleşme kararı aldı. Anketlerde birleşik muhalefet ile Orban'ın Fidesz'i kafa kafaya gözüküyor. Genel seçimlerin gelecek yıl martta veya nisanda yapılması bekleniyor.

45 yaşında bir siyasal bilimci olan Karacsony, 2019 yerel seçimlerinde Fidesz'in adayını yenerek Orban'a son 10 yılda aldığı en büyük seçim darbesini vurmuştu.

Karacsony seçimleri kazandıktan sonra Euronews'a yaptığı açıklamada İmamoğlu ile ilgili şunları söylemişti:

"İstanbul Belediye Başkanı'ndan çok önemli tavsiyeler adım. Onun en temel mesajı politikamın partiler etrafında ya da iktidar rekabeti için değil ama halk üzerine inşaa edilmesi gerektiği idi. O kampanyası boyunca ve belediye başkanı seçildikten sonra da çok güçlü bir iktidar karşısında temsil ettiği gücün yenilmez olduğunu vurguladı çünkü bu onun gücü değil ama şehrin gücüydü. Ben de bu politikaları kampanyam boyunca temsil etmek istedim ve bence başardım. Herkesi şaşırtan bu iyi sonuç benim seçim kampanyamın harika olmasına ya da muhalefet partilerine bağlı değil. Bu zafer halkın karar alma süreçlerine daha çok katkıda bulunmasını deneyen politikaların zaferi. Ben bu günlerde temsili demokrasinin tüm dünyada çok ciddi sorunlarla karşı karşı olduğunu düşünüyorum."

Karacsony ayrıca 2019'un Ağustos ayında İmamoğlu'nu İstanbul'da ziyaret etmişti ve "İstanbul'daki değişimin Budapeşte için ümit kaynağı olduğunu" söylemişti