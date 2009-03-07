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Fidel'den Şensoy'a maaş

Ferhan Şensoy'un, Fidel Castro'dan 20 dolar maaş aldığı 'Orada Neler Oluyor' programında ortaya çıktı.

07 Mart 2009 02:00

Ferhan Şensoy'un, Fidel Castro'dan 20 dolar maaş aldığı 'Orada Neler Oluyor' programında ortaya çıktı.

Ferhan Şensoy'un bu sırrını tiyatrocu İlkay Saran canlı yayında şöyle açıkladı: Ferhan ile 'Şans Kapıyı Kırınca' filmini çekmek üzere Küba'ya gittik. Bir gün sette çalışırken Fidel Castro tarafından görevlendirilen bir adam bize zarflar getirdi. Zarflarda yönetmen Ferhan Şensoy için 20, oyuncular için 10, teknik ekip için de 5'er dolar vardı.

Ferhan Şensoy parayı kabul etmeyip gönderdi. Tabii biz de geri verdik. Ancak para, şöyle bir notla sete geri gönderildi: 'Topraklarımda çalışan hiçbir işçinin emeği karşılıksız kalamaz. Ülkemde çekim yaptığınız için teşekkür ederim. Fidel Castro'... Fidel Castro'nun bu notundan çok etkilenen Ferhan Şensoy ve bizler parayı kabul ettik. Sonra da paranın hepsini toplayıp Küba'daki bir tiyatroya bağışlamıştık.

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