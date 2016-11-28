Fidel Castro’nun külleri ülke turuna çıkacak

Küba’nın kurucu lideri Fidel Castro’nun (90) ölümü nedeniyle bayraklar yarıya indirildi, gece kulüpleri kapandı. Castro’nun külleri, 4 Aralık’taki resmi cenaze töreni öncesinde 5 günlük ülke turuna çıkarılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, cuma gecesi 90 yaşında hayata veda eden Küba Devrimi’nin lideri Fidel Castro için Küba’da 9 günlük yas dönemine girildi. Konser ve kutlamalar iptal edildi, alkol satışları sınırlandırıldı, bayraklar yarıya indi. Küba devleti tarafından yapılan açıklamada Castro’nun bedeninin vasiyeti uyarınca cumartesi günü yakılacağı açıklanmıştı. Ancak henüz bu konuda yeni bir açıklama gelmedi. Resmi programa göre 28-29 Kasım’da Kübalılar, Havana’daki Jose Marti anıtında Castro’yu ziyaret edebilecek, ayrıca salı akşamı büyük bir anma töreni düzenlenecek. Sonrasında Castro’nun külleri, 1959 yılında kendisini zafere taşıyan rotada ülke turuna çıkarılacak, halkın ziyaretine açılacak. 4 Aralık’taki cenaze töreninin ardından külleri Santa Ifigenia Mezarlığı’na defnedilecek.

Gençler tepkisiz

2006 yılında devlet başkanlığını kendisinden 5 yaş küçük olan erkek kardeşi Raul’a bırakan Fidel Castro’nun ölümü ABD’de yaşayan Kübalı muhalif grupları sevindirirken Küba’da farklı duygulara neden oldu. Havana’da bayraklarıyla sokaklara çıkan kalabalıklar ‘Ben Fidel’im’ diye slogan atarken gençlerin ölüm haberine daha mesafeli yaklaştığı aktarılıyor. New York Times gazetesine konuşan Kübalı blogcu Elaine Diaz (31), “Anne ve babamın jenerasyonunda hâlâ büyük bir sadakat var. Gençlerin büyük bir kısmının ise tepkisiz olduğunu göreceksiniz” diyor.

Şimdi ne olacak

ABD ile yakın ilişkilerde son bariyer olarak nitelendirilen Fidel’den sonra ülkenin nasıl bir yön alacağı da tartışılmaya başlandı. Obama, Küba ile buzları eritmeye çalışırken, ocak ayında ABD Başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump’ın Castro’nun ölümünün ardından ‘Zalim diktatör’ yorumunda bulunması da kafaları karıştırıyor.

Justin Trudeau'nun övgüsü tepki çekti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu özellikle onlarca yıl ABD’ye kafa tutan Küba lideri Fidel Castro’yu ölümünün ardından ‘efsanevi devrimci ve hatip’ diye övmesi onun ‘kayda değer bir lider olduğunu’ ifade etmesi tepki çekti. Küba asıllı ABD’li Senatör Marco Rubio, Kanada liderinin sözlerini ‘utanç verici’ olarak niteledi.