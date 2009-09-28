Fidel Castro ve çocukları

Kadınları sevdiğini sık sık dile getiren Castro'nun çocukları gazeteci Ann Louise Bardach'ın kitabı 'Without Fidel'le yeniden gündeme geldi.



Küba lideri Fidel Castro devrim de yaptı, çocuk da... Şu anda 83’ünde olan Castro’nun bilinen 10 çocuğu var ve bu çocuklar yeni bir kitapla gündemde. Kadınları sevdiğini her zaman dile getiren Castro’nun çocukları gazeteci Ann Louise Bardach’ın kitabı ‘Without Fidel’le yeniden gündemde. Castro, Bardach’ın 1993’te kendisiyle Vanity Fair için yaptığı söyleşide çok cocuğu olduğunu söylemiş, konu geçiştirilmişti. Şimdiyse Bardach bu konuda kitap yazmaya karar verdi. “Pek çok kadın bana hayrandı ve ifade ediyorlardı” diyen Castro’nun ilk çocuğu 1949’da ilk eşi Myrta Diaz-Balart’dan dünyaya gelen Fidelito (Küçük Fidel). Daha sonra Dalia Soto del Valle’den beş oğlu olan Castro’nun, aristokrat güzel Natalia Revuelta’dan Alina Fernandez adında bir kızı oldu. 1956’da doğan Panchita Pupo’nun Castro’nun kızı olduğu sonradan ortaya çıktı. Çocuklardan 1956 doğumlu Jorge Angel ve Maria Laborde’nin kimlikleri de ilk kez bu kitapta gün yüzüne çıktı.



