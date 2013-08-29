Fidel Castro: Edward Snowden dünyaya hizmet etti



Küba devriminin önderlerinden, ülkenin eski lideri Fidel Castro, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) izleme skandalını ortaya çıkaran eski NSA sistem analisti Edward Snowden'ın "cesaretini takdir ettiğini" söyledi.

Castro, internette yayımlanan bir makalesinde, ABD baskısı nedeniyle Küba'nın Snowden'a kapılarını açmayı reddettiği yönünde medyada yeralan haberleri yalanladı.

Snowden'ın "cesaretini takdir ettiğini" belirten Castro yazısında, "Bence, herkesi kandıran ve yalan söyleyen imparatorluğun (ABD) alçakça ve öfke uyandıran politikasını gözler önüne sererek dünyaya hizmet etti" ifadesini kullandı.

Castro, Küba'nın 54 yıldır ABD baskısıyla yaşadığını ve boyun eğmeyeceğini de hatırlattı.