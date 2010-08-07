T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fidel Castro 4 yıl sonra parlamentoda

Küba'nın sağlık nedenleriyle görevi kardeşine devreden efsanevi lideri Fidel Castro 4 yıl aradan sonra ilk kez parlamentoya geldi.

07 Ağustos 2010 03:00

T24 - Küba'nın sağlık nedenleriyle görevi kardeşine devreden efsanevi lideri Fidel Castro 4 yıl aradan sonra ilk kez parlamentoya geldi.



Asker yeşili uzun kollu bir gömlekle parlamentoya giren ve milletvekilleri, hükümet üyeleri ve görevi devrettiği 79 yaşındaki kardeşi Raul'ün yoğun alkışlarıyla karşılanan Castro, her zamanki uzun konuşmalarının aksine 12 dakika süren bir konuşma yaptı.

Kısa konuşmasında ABD, İsrail ve İran arasında yaşananların nükleer bir savaşla sona erebileceği konusunda uyarıda bulunan Castro, beklendiği gibi Küba'nın durumuna ise değinmedi.

Castro, ''Birçok işgaline bakacak olursak ABD Başkanı Barack Obama hala bunun farkına varamadı ama danışmanları bunun bilincine varmaya başladı'' ifadesini kullandı.

Sağlık nedenleriyle devlet başkanlığı görevini dört yıl önce kardeşi Raul'a devreden ve uzun süre kamuoyu önüne çıkmayan Castro, geçen ay Havana'daki bir bilim merkezini ziyaret etmiş, bir televizyon programına çıkmıştı.

Devlet Başkanlığı görevini dört yıl önce kardeşi Raul'a devreden Fidel Castro, 13 Ağustos’ta 84 yaşına girecek.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24