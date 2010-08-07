Fidel Castro 4 yıl sonra parlamentoda

T24

Asker yeşili uzun kollu bir gömlekle parlamentoya giren ve milletvekilleri, hükümet üyeleri ve görevi devrettiği 79 yaşındaki kardeşi Raul'ün yoğun alkışlarıyla karşılanan Castro, her zamanki uzun konuşmalarının aksine 12 dakika süren bir konuşma yaptı.Kısa konuşmasında ABD, İsrail ve İran arasında yaşananların nükleer bir savaşla sona erebileceği konusunda uyarıda bulunan Castro, beklendiği gibi Küba'nın durumuna ise değinmedi.Castro, ''Birçok işgaline bakacak olursak ABD Başkanı Barack Obama hala bunun farkına varamadı ama danışmanları bunun bilincine varmaya başladı'' ifadesini kullandı.Sağlık nedenleriyle devlet başkanlığı görevini dört yıl önce kardeşi Raul'a devreden ve uzun süre kamuoyu önüne çıkmayan Castro, geçen ay Havana'daki bir bilim merkezini ziyaret etmiş, bir televizyon programına çıkmıştı.Devlet Başkanlığı görevini dört yıl önce kardeşi Raul'a devreden Fidel Castro, 13 Ağustos’ta 84 yaşına girecek.