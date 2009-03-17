Fidanlar Hasankeyf için dikildi

Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi'nin projesi kapsamında yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları, Dicle Nehri'nin kenarına fidan dikti



Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi tarafından düzenlenen "Dicle Vadisi Ağaçlandırma Projesi" kapsamında aralarında İtalya, Güney Amerika ve Slovenya'dan gelenlerin de bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye bir grup, Dicle Nehri'nin

kenarına fidan dikti.



Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi sözcüsü Erkan Topkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ilısu Barajı'ndan etkilenmesi beklenen bölgenin insanlarıyla dayanışma içinde bulunarak yürüttükleri ağaçlandırma çalışmasının, Ilısu Barajı olmadan da bu bölgede kalkınma ve geleceğin mümkün olduğunu gösterdiğini savundu.



Geçmiş dönemlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Ilısu'dan daha büyük Atatürk, Karakaya ve Keban Barajları kurulmasına rağmen bölgenin kalkınmasına katkı sunmadığını öne süren Topkan, "Ekonomik sorunları pekiştirmiştir.



Toplumsal sorunların yanı sıra, Ilısu Barajı ile 10 bin yıllık tarihi ve kültürel miras yok edilerek, bir kültür soykırımı gerçekleştirilecek ve doğanın dengesi bozulacaktır. Ayrıca Almanya, Avusturya ve İsviçre hükümetleri askıya aldıkları kredi teminatını bir an önce iptal etmelidir. Hedefimiz Hasankeyf'i kurtarmaktır" dedi.



Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan da, burada amaçlanan şeyin enerji olmadığını belirterek, "Ilısu Barajı için harcanan parayla çok daha büyük bir enerji elde edilebilir. Böyle bir girişimin bölge insanı açısından bir getirisi yoktur. Bu barajın yapımından sadece birkaç toprak ağası menfaat sağlayacaktır" diye konuştu.



Daha sonra, İtalya, Güney Amerika ve Slovenya'dan gelen bir grup ile sivil toplum örgütü temsilcileri fidan dikti.

