Fidan'ın ölüm nedeni enerji içeceği mi?

T24 - Trabzon Pelitli’de kaldığı yurtta iki kutu enerji içeceği içtiği öne sürülen 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.



Trabzon’da kaldığı yurtta fenalaşan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi Avni Fidan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Fidan’ın fenalaşmadan önce iki kutu enerji içeceği içtiği öne sürüldü.



Olay önceki akşam saat 21.00 sıralarında Trabzon’un merkeze bağlı Pelitli beldesindeki özel bir öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, bir odada toplanan öğrenciler çeşitli içecekler tüketmeye başladı.



KTÜ Batı Dilleri ve Edebiyatı İngiliz Dili Bölümü Hazırlık Sınıfı öğrencisi olan, Aksaray nüfusuna kayıtlı 19 yaşındaki Avni Fidan da iki kutu enerji içeceği içti. Fidan, daha sonra arkadaşlarına “Bakın ağzımdan ateş çıkaracağım” diyerek, eline aldığı çakmağı ateşlemeye çalıştı, ancak bu sırada fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları tarafından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Fidan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Talihsiz gencin cesedi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından memleketi Aksaray’a gönderildi. Adli Tıp Kurumu yetkilileri, Fidan’dan alınan örneklerin patolojik incelemeye gönderildiğini ve kesin ölüm nedeninin ancak laboratuvar sonuçlarının ardından belirleneceğini söyledi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Avni Fidan’ın üniversiteyi bu yıl kazandığı ve yaklaşık bir ay önce okula başladığı kaydedildi.







