Fidan yoksa evlilik de yok!

Tokat'ın Niksar ilçesinde başlatılacak uygulamayla, dünyaevine girecek çiftlere nikah için ilçede oluşturulan ''Evlilik Hatıra Ormanı''na fidan dikme zorunluluğu getirilecek.



Niksar Orman İşletme Müdürü Dr. Mehmet Özdemir, hatıra ormanı kurma fikrinin 2007 yılında oluştuğunu söyledi.



Orman oluşturulmasının emekli bir öğretmenin fikri olduğunu belirten Özdemir, ''Bu fikir Orman İşletme Müdürlüğümüzce değerlendirildi. Belediye ile anlaşma yapılarak da Evlilik Hatıra Ormanı oluşturulmasına karar verildi'' dedi.



Kurumlar arasında varılan anlaşmayı uygulamak için çalıştığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:



''Evlilik Hatıra Ormanı için yer aradık. Şeyhler köyü yolundaki bir arazide karar kıldık. Hatıra ormanımızı amfi tiyatrosu ve her şeyiyle en iyi model haline getirmeye çalışıyoruz. Bu evlilik hatıra ormanının Türkiye'de örneği yok. Türkiye'deki orman işletme müdürlükleri arasında ilk olma özelliği de taşıyor. Bu yüzden mutluyuz.''



Evlilik Hatıra Ormanı'na önümüzdeki günlerde fidan dikilmeye başlanacağını ifade eden Özdemir, ''Törende ilk fidanı damat ve gelin birlikte dikecek. Ormanımıza fidan dikim törenine Valimiz Recai Akyel de katılacak'' diye konuştu.



Özdemir, Evlilik Hatıra Ormanı projesiyle ilgili şu bilgileri verdi:



''Anlaşmaya göre belediye, nikah için istenen evrak arasında Evlilik Hatıra Ormanı'na fidan dikme belgesi isteyecek. Eğer bu belge yok ise başvurular kabul edilmeyecek. Fidanı biz karşılayacağız. Her fidanın yanına yaş kütüğü yapılacağı için cüzi miktar da bir bedel istenebilir. Bizim buradaki amacımız yeşil olan Niksar'ı daha da yeşil hale getirmek.'' (AA)





