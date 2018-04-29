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BBC Türkçe

Fibromiyalji: Lady Gaga'yı hastaneye düşüren gizemli hastalık

Lady Gaga'nın hastaneye yatmasına ve Brezilya'daki konserini iptal etmesine yol açan fibromiyalji hastalığı nedir?

29 Nisan 2018 20:30

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, hastaneye yatmasına neden olan fibromiyalji hastalığı yüzünden Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki rock festivalinde düzenlenmesi planlanan konserini iptal etti.

Hastaneye yatan Lady Gaga, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafında, "Brezilya, o kadar bitmiş durumdayım ki Rio'daki rock konserine gelemeyeceğim. Sizin için her şeyi yaparım ama şu an için vücudumla ilgilenmek zorundayım. Anlayışınıza ve inceliğinize sığınıyorum, yakında geri gelip sizin için konser vermeye söz veriyorum. Çok özür dilerim, sizi çok seviyorum" dedi.

Lady Gaga'yı hastane yataklarına düşüren ve vücutta 'inanılmaz' ağrılara yol açan fibromiyalji hastalığının nedenleri ise tam olarak bilinmiyor.

Kesin bir tedavi yöntemi de yok.

Sadece bazı yöntemlerle ağrının hafifletilmesi sağlanıyor.

Bu ayın başında Kanada'daki konserini de iptal eden Lady Gaga, Twitter'dan yaptığı paylaşımda fibromiyalji hastalığının olduğunu açıklayarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini dile getirmişti.

Ünlü sanatçı 22 Eylül'de Netlflix'te yayımlanacak belgeselinde de bu hastalığına değindiklerini belirtti.

Kronik bir hastalık olan fibromiyalji, erkeklere kıyasla kadınlarda 7 kat daha yüksek oranda görülüyor.

Yorgunluk ve derin ağrılara neden olan hastalık en çok 45-60 yaş arası insanlarda görülürken herhangi bir yaşta da ortaya çıkabiliyor.

Orta düzeyde belirtiler görülen hastalar hayatlarını normal bir şekilde sürdürebilirken bazı hastaların çalışmakta ve sosyal yaşamında güçlük çektiği görülebiliyor.

Hastalığın kesin bir tedavisi olmasa da, ağrı kesici ve antidepresan ilaçlar ile hayat tarzında yapılan değişiklikler, ağrıların azalmasını sağlayabiliyor.

Alternatif tedavi yöntemleri ise hidroterapi, spor, bilişsel terapi, psikoterapi ve danışmanlık.

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