Fibaemeklilik’ten sağlık sigortasın adımı

İstanbul, 14 Aralık (DHA) – Emeklilik şirketlerine sağlık sigortası satma yetkisi verilmesinin ardından sektörde ilk hamle Fibaemeklilik’ten geldi. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası satışına 13 Aralık itibarıyla başlayan Fibaemeklilik, Özel Sağlık Sigortası’nı da 2018 başında ürün gamına dahil edecek.

Fibaemeklilik, hayat sigortasında her yıl gerçekleştirdiği yüzde 200 büyümenin ardından, bu kez Sağlık Sigortası alanına girerek Tamamlayıcı Sağlık Sigortası satışına başladı.

Emeklilik şirketlerinin de sağlık sigortası satabilmelerine yönelik mevzuat değişikliğinin ardından hazırlıklarını tamamlayarak rekabet kurulundan onay alan Fibaemeklilik, 2018 başından itibaren müşterilerine Özel Sağlık Sigortası da sunacak. ,

Öztürkoğlu: “Hastalıkta ve sağlıkta müşterilerimizin yanındayız”

Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Fibaemeklilik, yenilikçi ürün-hizmet yaklaşımıyla emeklilik sektörüne geçtiğimiz beş yılda önemli bir dinamizm getirdi. Şirket satın almaları, alanında lider kurumlar ile iş birliği anlaşmaları ve bireysel emeklilikte bir ilk olan ‘fon market’ uygulamasıyla, hem rekabet gücümüzü artırdık hem de müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesiyle sektörde çıtayı yükseltmenin gururunu yaşadık. Elde ettiğimiz deneyimi bu kez de Sağlık Sigortası alanına taşıyoruz. Mevzuattaki değişiklik ile emeklilik şirketlerine sunulan sağlık branşında satış ruhsatı alma hakkını, Fibaemeklilik için çok önemli bir fırsat olarak gördük. Bugüne dek müşterilerimize emekliliğe giden yolda eşlik ettik ve hayat sigortasıyla destek olduk, artık sağlıklarını da Fiba güvencesi altına alıyoruz, hastalıkta ve sağlıkta yanlarında olma sözü veriyoruz.”

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