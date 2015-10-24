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Ekonomi

Fibabanka'ya iki ortak geliyor

Fibabanka'nın 678.86 milyon lira ödenmiş sermayesi bulunuyor

24 Ekim 2015 16:42

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve International Finance Corporation'ın (IFC)’nin  Fibabanka'da sermaye artırımı yoluyla toplam yüzde 19.9 hissedar olması için sermaye iştirak sözleşmesi imzalandı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; EBRD ve IFC’ın Fibabanka'da sermaye artırımı yoluyla toplam yüzde 19.9 oranında hissedar olması için sermaye iştirak sözleşmesi imzalandı.

Fibabanka'dan KAP'a yapılan açıklamada "Her bir kurumun yüzde 9.95 ve toplamda yüzde 19.9 oranında Fibabanka'ya sermaye artırımı yolu ile hissedar olmasına yönelik gerekli yasal ve idari izinlerin temini hususunda sözleşme kapsamında gerekli çalışmalar başlatılacaktır" denildi.

Fibabanka'nın 678.86 milyon lira ödenmiş sermayesi bulunuyor.

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