Fibabanka'dan yılın ilk yarısında 173 milyon lira net kâr

Fibabanka, yılın ilk yarısında 173,3 milyon lira dönem net kârı elde etti.

Fibabanka'dan 2. çeyrek finansal sonuçlara ilişkin yapılan açıklama göre, banka, ilk yarıda 180 milyon lira vergi öncesi ve 173,3 milyon lira vergi sonrası net kâr sağladı.

Bankanın net kredi portföy büyüklüğü 20 milyar lira olurken, kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 66’sını oluşturan müşteri mevduatı ise yüzde 21 artışla 20,2 milyar TL seviyesine yükseldi.

Güçlü sermaye odağını korumaya devam eden Fibabanka’nın 3haziran sonu itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 20,4 seviyesinde gerçekleşti.