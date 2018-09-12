Fibabanka borçlanma aracı ihraç limiti için SPK'ya başvuracak

Fibabanka, toplam 775 milyon TL borçlanma aracı ihraç limiti için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Banka daha önce onaylanan bazı ihraç limitlerini ise iptal etti.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, SPK'nın Mart ayında onayladığı 500 milyon TL ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş 275 milyon TL tutarındaki ihraç limitinin iptal edilmesine karar verildiği de kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Kasım 2017'de onaylanan ve daha önce yapılan limit iptali sonrası kalan 900 milyon TL ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş 700 milyon TL tutarındaki ihraç limitinin de iptal edilmesine karar verildiği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, iptaline karar verilen bir diğer ihraç da Şubat 2018'de onaylanan 1.68 milyar TL ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş 55.2 milyon TL'lik tutarı.