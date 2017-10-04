FIBA ve EuroLeague arasındaki 'takvim krizi' çözüldü

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ile THY EuroLeague maçlarının aynı günlere denk gelmemesi için takviminde değişikliğe gitti.
FIBA'dan yapılan açıklamada, Avrupa elemelerinde Kasım 2017 ile Şubat 2018 arasında perşembe günleri oynanacak karşılaşmaların, cuma günlerine alındığı bildirildi.
Açıklamada, bu kararla kulüplerin THY EuroLeague'de tam kadro mücadele etmesinin sağlanacağı ve ligdeki oyuncuların milli takımlarda yer almasının önünün açılacağı belirtildi.
EuroLeague'in yayınladığı takvim FIBA'nınki ile çakışmış, bunun üzerine FIBA ve EuroLeague'de yer alan kulüplerden birkaçı EuroLeague yönetimine takvimi değiştirmeleri yönünde talepte bulunmuştu.