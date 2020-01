FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimizin grupları belli oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde 2017-2018 sezonunda dört temsilcimiz yer alacak.

Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Gaziantep Basketbol\'un doğrudan gruplarda yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde, ön eleme turunu geçen Pınar Karşıyaka da mücadele edecek.

Banvit\'in C Grubu\'nda, Beşiktaş Sompo Japan\'ın D Grubu\'nda ve Gaziantep Basketbol\'un ise B Grubu\'nda yer aldığı Şampiyonlar Ligi\'nde, 3. ön eleme turunda Macar ekibi Alba Fehervar\'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, 4. Türk temsilcisi oldu.

Temsilcilerimizin yer aldığı gruplar şu şekilde:

A GRUBU: Pınar Karşıyaka, AS Monaco, Enisey Krasnoyarsk, UCAM Murcia, Hapoel Holon, EWE Baskets Oldenburg, Juventus Utena, Dinamo Sassari

B GRUBU: Elan Chalon, Gaziantep Basketbol, Iberostar Tenerife, MHP Riesen Ludwigsburg, PAOK, Ventspils, Capo d\'Orlando, Neptunas Klaipeda

C GRUBU: Banvit, Strasbourg, Movistar Estudiantes, Rosa Radom, Medi Bayreuth, AEK, Petrol Olimpija, Umana Reyer Venezia

D GRUBU: Nanterre 92, Beşiktaş Sompo Japan, Stelmet Zielona Gora, Telekom Baskets Bonn, Oostende, Aris, Sidigas Avellino, CEZ Nymburk

