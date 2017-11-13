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Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4 temsilcimiz sahnede

Banvit, Estudiantes'i geçmek istiyor Gaziantep'te kan değişimi Pınar Karşıyaka, Avrupa'da bir başka Beşiktaş Sompo Japan, çıkışını sürdürme hedefinde İSTANBUL, (DHA) FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Beşiktaş Sompo Japan, Banvit, Gaziantep Basketbol

13 Kasım 2017 13:27

Banvit, Estudiantes\'i geçmek istiyor

Gaziantep\'te kan değişimi

Pınar Karşıyaka, Avrupa\'da bir başka

Beşiktaş Sompo Japan, çıkışını sürdürme hedefinde

İSTANBUL, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde yer alan Beşiktaş Sompo Japan, Banvit, Gaziantep Basketbol ve Pınar Karşıyaka, hafta içi Avrupa mesaisi yapacak.
C Grubu\'nda yer alan Banvit, yarın saat 19.30\'da İspanyol ekip Estudiantes\'i ağırlayacak. 5 maç sonunda 3 galibiyet 2 mağlubiyeti bulunan Bandırma ekibi, bu maçı kazanarak rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor. 
B Grubu maçında, temsilcimiz Gaziantep Basketbol, yarın saat 22.00\'de Almanya temsilcisi Riesen Ludwigsburg\'a konuk olacak. Avrupa\'da 5 maç sonunda yalnızca 2 kez kazanabilen, ligde de 1 galibiyetle son sıraya demir atan Gaziantep, son oynanan Trabzonspor mücadelesinin ardından koç Stefanos Dedas ile yolları ayırma kararı aldı.
A Grubu\'nda Pınar Karşıyaka, 15 Kasım Perşembe günü saat 20.00\'de Rusya ekibi BC Enisey\'i konuk edecek. Ligdeki ilk maçında Anadolu Efes\'i mağlup eden Pınar Karşıyaka, ardından çıktığı 5 maçtan da boynu bükük ayrılırken, Avrupa\'da ise tam tersi bir performans sergiliyor. A Grubu\'nda çıktığı 5 maçta yalnızca 1 kez kaybeden İzmir ekibi, 5 galibiyetli Monaco\'nun ardından 2\'nci sırada yer alıyor.
D Grubu\'nda ise, temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan, 15 Kasım Perşembe günü saat 22.00\'de Almanya ekibi Telekom Baskets Bonn\'a konuk olacak. D Grubu\'nda çıktığı 5 maçta 4 galibiyet alan siyah-beyazlılar, grubun zirvesinde yer alıyor. Ligde son 3, Avrupa\'da ise son 4 maçında galip gelen Beşiktaş, Ryan Boatright\'ın da sakatlıktan dönmesinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor.

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