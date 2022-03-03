FIBA Kadınlar çeyrek finalde Galatasaray ve Mersin Yenişehir'in rakipleri belli oldu

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Türk temsilcilerinden Galatasaray, Macaristan ekibi Szekszard ile eşleşirken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin rakibi Fransız ekibi LDLC ASVEL oldu.

Çeyrek final ilk maçları 10 Mart, rövanşları ise 17 Mart'ta yapılacak. İki Türk ekibi de ilk karşılaşmalarına deplasmanda çıkacak. Kazanan takımlar, 5-7 Nisan'da oynanacak Dörtlü Final'e yükselecek.

Kupada eşleşmeler şu şekilde

Tango Bourges (Fransa) - Basket Landes (Fransa)

Galatasaray (Türkiye) - Szekszard (Macaristan)

Valencia (İspanya) - Umana Reyer (İtalya)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Türkiye) - LDLC ASVEL (Fransa)