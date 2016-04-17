FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Sports Arena'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda iki Rus takımı UMMC Ekaterinburg ile Nadezhda, finalde karşı karşıya geldi. Büyük bölümünü geride götürdüğü maçın sonunda gösterdiği performansla sahadan 72-69 galip ayrılan UMMC Ekaterinburg, bu yıl 58'incisi düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, finalde kaybeden Nadezhda ise kulüp tarihinde ilk kez mücadele ettiği Dörtlü Final organizasyonunu ikinci tamamladı. Dörtlü Final'de ev sahibi Fenerbahçe üçüncü, USK Prag ise dördüncü sırada yer aldı.

UMMC Ekaterinburg 3. şampiyonluğu

Rus ekibi UMMC Ekaterinburg, tarihinde 3. kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı. Kadın basketbolunda Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda ilk şampiyonluğunu 2003'te elde eden Rus takımı, ikinci şampiyonluğunu 2013'te elde etti. Organizasyonda geçen sezon Çek Cumhuriyeti temsilcisi USK Prag'a yenilerek ikinci olan UMMC Ekaterinburg, tarihinin 3. şampiyonluğunu İstanbul'da kazandı.

UMMC Ekaterinburg'un FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üç şampiyonluğun yanı sıra bir ikinciliği, yedi de üçüncülüğü bulunuyor.

Son 14 yıla Rusya damgası

Rus takımları, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 14 sezonun 8'inde şampiyon oldu. Kadın basketbolunda Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda son 14 yılda Rus takımları 8, İspanyol ve Çek Cumhuriyeti ekipleri ikişer, Türkiye ve Fransa takımları ise birer kez mutlu sona ulaştı.

İstanbul’da ikinci kez

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon, 3 yıl aradan sonra ikinci kez İstanbul'da belli oldu. Organizasyon, 2012'de Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, Sekizli Final olarak düzenlenen son etabın finalini iki İspanyol ekibi Ros Casares ile Rivas Ecopolis oynamış, şampiyonluğu ise Ros Casares elde etmişti.

Sekizli Final'de mücadele eden iki Türk ekibinden Fenerbahçe dördüncü, Galatasaray ise beşinci sırada kendisine yer bulabilmişti. Üç yıl aradan sonra şampiyon, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dörtlü Final'de belli oldu. Finalde karşılaşan iki Rus takımından UMMC Ekaterinburg, Nadezhda'yı mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı.

Kupanın tarihçesi

Kadınlar basketbolunun 1 numaralı kupası niteliğindeki organizasyon, ilk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla start aldı. Turnuvanın ismi, 1991-1992 sezonunda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi olarak değiştirildi.

Organizasyonun 1959 yılında yapılan finalinde, Sovyet ekibi Dinamo Moskova'yı hem evinde hem de deplasmanda yenmeyi başaran Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Rekor Daugava Riga’da

Bu sezon 58. kez oynanan organizasyonda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dönemi ekiplerinden Daugava Riga, kırılması çok güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

Letonya ekibi, Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen yıllarda SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 kez bu kupayı kazandı.

Daugava Riga'nın ardından en çok şampiyonluğu, 4'ü üst üste olmak üzere toplam 5 şampiyonluk elde eden İtalya'nın AS Vicenza takımı kazanırken, bu iki ekibi 4 şampiyonlukla Sparta&K Moskova Region takip etti. Bu kulvarda 2012 yılı Sekizli Finali'ni zirvede tamamlayan Galatasaray, Türk ekipleri adına ilk ve tek şampiyonluğun sahibi oldu.