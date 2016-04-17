Son şampiyon USK Prag'ı yenen Fenerbahçe, Avrupa üçüncüsü

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali üçüncülük maçında son şampiyon Çek Cumhuriyeti takımı USK Prag'ı 73-69 yendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu skorla organizasyona ev sahipliği yapan Fenerbahçe, Avrupa üçüncüsü olurken, son şampiyon USK Prag ise 4. sırayı aldı.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Dragan Neskovic (Sırbistan), Anne Panther (Almanya), Andrada Monika Csender (Romanya)

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Coleman 8, Quigley 22, Lavender 14, Hollingsworth 10, Olcay Çakır 5, Verameyenka 5, Nacickaite 2, Tuğçe Canıtez

USK Prag: Palau 7, Katerina Elhotova 16, Petrovic 14, Steinberga 10, Vaughn 17, Xargay, Burgrova 5, Hanusova

1. Periyot: 18-24

Devre: 37-34

3. Periyot: 49-50

İlk periyot USK Prag’ın üstünlüğüyle tamamlandı

Karşılaşmaya iyi başlayan USK Prag, Vaughn, Katerina Elhotova ve Palau ile skor üretti. Fenerbahçe, Lavender, Coleman, Quigley ve Hollingsworth'un basketleriyle karşılık verse de konuk ekip, 8. dakikada 20-12 üstünlük kurdu. Karşılıklı basketlerle devam eden ilk periyot, 24-18 Çek Cumhuriyeti temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Olcay Çakır sahneye çıktı

Olcay Çakır'ın hareketlendirdiği Fenerbahçe, ikinci periyoda 5-0'lık seriyle başladı ve 12. dakikada farkı 1 sayıya (23-24) indirdi. İyi savunma yapan sarı-lacivertliler, 14. dakikada Quigley'in basketiyle 27-26 öne geçti. Savunma sertliğini artırarak, rakibine kolay sayı şansı vermeyen ev sahibi takım, Birsel'in 18. dakikadaki 3 sayılık basketiyle 7 sayılık fark (37-30) yakaladı. Fenerbahçe, ilk yarının kalan 2 dakikalık bölümünde sayı bulamasa da USK Prag'a sadece 4 sayı şansı verdi ve devre arasına 37-34 üstün girdi.

İkinci yarıya iki takımda sert savunma yaparak başladı. Fenerbahçe'nin Hollingsworth ile pota altından bulduğu sayılara Vaughn, Steinberga ve Palau'nın basketleriyle karşılık veren USK Prag, 24. dakikada Katerina Elhotova'nın basketiyle 43-43 beraberliği yakaladı. Elhotova ile 25. dakikada 45-43 öne geçen Çek takımı, sarı-lacivertlilerin geri dönüş çabalarına rağmen 3. periyodu 50-49 önde bitirdi.

Fenerbahçe koçu reklam panosunu tekmeledi

Son çeyrek, gerginlikle başladı. Petrovic'in pota altında Hollingsworth ile mücadelesinde hakemler USK Prag lehine faul kararı verdi. Buna çok sinirlenen Fenerbahçe Başantrenörü George Dikeoulakos, şiddetli itiraz edince, Yunan çalıştırıcıya teknik faul çalındı. Buna daha da çok kızan Dikeoulakos, saha kenarındaki reklam panosunu tekmeledi. USK Prag, Petrovic ve Vaughn'un basketleriyle 6-0'lık seri yakalarken, 32. dakikada farkı 7 sayıya (49-56) çıkardı. Çek temsilcisine 8-0'lık seriyle yanıt veren Fenerbahçe, 34. dakikada farkı 1 sayıya (57-58) indirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakada Quigley ve Birsel ile skor üreten Fenerbahçe, 36. dakikada 64-61 üstünlük kurdu. Çekişmeli geçen mücadelenin son bölümünü iyi oynayan sarı-lacivertliler, sahadan 73-69 galibiyetle ayrıldı.

Quinley 22, Lavender 14 sayı üretti

Mücadelede Fenerbahçe'den üç oyuncu çift haneli skor üretirken, maçın en skoreri Quigley 22, Lavender 14, Hollingsworth ise 10 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. USK Prag'da ise Vaughn'un 17, Katerina Elhotova'nın 16, Petrovic'in ise 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Karşılaşma sonrasında madalya töreni düzenlendi. Dörtlü Finali son sırada bitiren USK Prag'a madalyasını Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Balaban verdi. Avrupa üçüncüsü olan Fenerbahçe'ye ise madalyalarını FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Carmen Tocala ile Ozan Balaban takdim etti.