FIBA Genel Sekreteri Baumann hayatını kaybetti

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann’ın vefatının ardından taziyelerini bildirdi.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires kentinde 51 yaşında vefat eden FIBA Genel Sekreteri Baumann’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü duyduklarını belirten Başkan Türkoğlu, “Sayın Patrick Baumann hayatını başta basketbol olmak üzere Olimpik sporların tamamının gelişmesine ve yaygınlaşmasına adamış çok değerli bir spor adamıydı. Basketbolun içinden geldiği için bu sporun ihtiyaçlarını çok iyi biliyordu. Buna hukuk ve spor yöneticiliği alanındaki eğitimlerini de ekleyerek 1994’ten beri FIBA’da başarıyla görev yaptı. Onun görev süresi boyunca basketbolun küresel düzeyde gösterdiği gelişime hepimiz yakından tanık olduk. Ayrıca 3x3’ün Olimpik branş olarak kabul edilmesinde de Sayın Baumann’ın büyük emeği vardı” ifadelerini kullandı.

Patrick Baumann’ın FIBA haricinde de birçok önemli kurumda görev yaptığını hatırlatan Türkoğlu, mesajına şöyle devam etti:

“Sayın Baumann uzun yıllardır çeşitli komisyonlarında görev aldığı Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nde Olimpiyat Oyunları’nın gelişmesinde çok önemli rol oynadı. Ayrıca Dünya Spor Akademisi, Uluslararası Spor Tahkim Konseyi, Yaz Olimpiyatları Uluslararası Federasyonlar Birliği, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, 2020 Lozan Gençlik Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi ve Uluslararası Spor Federasyonları Küresel Birliği gibi kurumlar da Sayın Baumann’ın bilgi ve birikimlerinden istifade ettiler. Basketbol kariyerim boyunca tanıdığım bu değerli spor adamının vefatından duyduğum üzüntüyü bir kez daha dile getiriyor; Sayın Baumann’ın ailesine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı diliyorum”