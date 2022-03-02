FIBA duyurdu; Galatasaray Avrupa kupalarında mücadele edecek

Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) Rusya takımlarını müsabakalardan men etmesinin ardından Avrupa kupalarında yeni eşleşmeler belirlendi.

FIBA Avrupa'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk'un EuroLeague'den ihraç edilmesiyle gruplarını beşinci sırada bitiren TTT Riga ve Spar Girona çeyrek final bileti aldı.

Daha önce BLMA ile eşleşen Fenerbahçe Safiport'un çeyrek finaldeki rakibi TTT Riga oldu.

Bu sezon EuroLeague'in grup aşamasında elenen Galatasaray ve Macaristan ekibi KSC Szekszard ise TTT Riga ve Spar Girona'nın yerine FIBA EuroCup'ta çeyrek finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

-Perfumerias Avenida (İspanya) - Spar Girona (İspanya)

-Sopron Basket (Macaristan) - BLMA (Fransa)

-Fenerbahçe Safiport (Türkiye) - TTT Riga (Letonya)

-USK Prag (Çekya) - Beretta Famila Schio (İtalya)