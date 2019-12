-FIBA DÜNYA KONGRESİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - FIBA Dünya Kongresi'nin açılış töreni dün gece Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Japonya'da 2006 yılında geçekleştirilen kongreye 105 ülkeden delegenin katıldığı, İstanbul'a ise 173 ülkeden delegenin gelmesiyle katılım rekoru kırıldığı açıklandı. Tülin Şahin'in sunumuyla başlayan FIBA Dünya Kongresi açılış töreninde, Candan Erçetin konuklara konser verdi. Törene Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Turgay Demirel, TBF Genel Sekreteri Ali Özsoy, FIBA Başkanı Bob Elphinston, FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül de katıldı. Turgay Demirel, törende yaptığı konuşmada, tüm katılımcıların İstanbul'da bulunmasından çok memnun olduğunu söylerken, ''Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olarak, bütün Yerel Organizasyon Komitesi ve gönüllüler adına burada olmanızdan, İstanbul'da bulunmanızdan çok memnunuz. Umarım burada 2010 FIBA Dünya Şampiyonası karşılaşmalarını da izleme fırsatınız olur ve güzel zamanlar geçirirsiniz. Her şeyin sizin adınıza çok güzel geçmesini diliyorum'' dedi. Demirel, 20 gündür çok büyük organizasyonlara imza atıldığını belirterek, ''Son 20 gün içinde başardıklarımızdan dolayı gurur duyuyoruz. 2010 Dünya Şampiyonası'na Children of the World projesi ile başladık. Ardından güzel bir şampiyona açılış töreni ve şimdi FIBA Dünya Kongresi ile devam ediyoruz ve yine İstanbul Boğazı'nda bir kapanış partisiyle sonlandıracağız'' diye konuştu. -FIBA BAŞKANI ELPHINSTON- İstanbul'un hiçbir kente benzemeyen harika bir yer olduğunu söyleyen FIBA Başkanı Bob Elphinston, ''Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri, bize ne kadar sıra dışı bir şehirde olduğumuzu söylerken haklıydınız. Bu akşam da dahil olmak üzere Türkiye'de kaldığımız süre boyunca da görüyoruz ki Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan muhteşem bir yerdeyiz. İstanbul'da bulunan bütün arkadaşlarıma bu şehrin bize sundukları için zaman ayırmalarını istiyorum. Özellikle burada olan 170'den fazla FIBA delegesini selamlamak istiyorum'' ifadelerini kullandı.