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Spor

FIBA Avrupa Kupası'nda temsilcilerimizin grupları belli oldu

İSTANBUL, (DHA) - FIBA Avrupa Kupası'nda, temsilcilerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Demir İnşaat Büyükçekmece'nin rakipleri belli oldu

12 Ekim 2017 19:37

İSTANBUL, (DHA) - FIBA Avrupa Kupası\'nda, temsilcilerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Demir İnşaat Büyükçekmece\'nin rakipleri belli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, E Grubu\'nda Bulgaristan temsilcisi Lukoil Academic, Romanya ekibi U-BT Cluj Napoca ve Gürcistan takımı Dinamo Tiflis ile karşı karşıya gelecek.
Demir İnşaat Büyükçekmece\'nin bulunduğu G Grubu\'nda ise İstanbul ekibinin yanı sıra Belçika ekibi Belfius Mons-Hainaut, Ukrayna takımı Khimik ve Kosova temsilcisi Sigal Priştine bulunuyor.
Gruplarda ilk karşılaşmalar 17-18 Ekim tarihlerinde oynanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor gruptaki ilk maçında, 18 Ekim Çarşamba günü U-BT Cluj Napoca ile deplasmanda karşılaşacakken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise aynı gün Ukrayna temsilcisi Khimik\'e konuk olacak. 8 grupta 32 takımın mücadele edeceği organizasyonda, grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan takımlar bir üst tura yükselecek.
 

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