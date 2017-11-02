FIBA Avrupa Kupası'nda 2'de 2

İstanbul BBSK - Dinamo Tbilisi: 72-52

Demir İnşaat Büyükçekmece - KB Sigal Prishtina: 86-59

İSTANBUL, (DHA)

FIBA Avrupa Kupası\'nda Türkiye\'yi temsil eden Demir İnşaat Büyükçekmece ve İstanbul BBSK, rakiplerini mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

E Grubu\'nda mücadele eden İstanbul BBSK, evinde Dinamo Tbilisi\'i 72-52\'yle geçti. Mücadeleye etkili başlayan İstanbul ekibi, ilk periyodu 15-13, ilk yarıyı ise 37-22 önde kapattı. İkinci yarıda da farkı koruyan İstanbul ekibi, sahadan 72-52 galip ayrılarak gruptaki 3\'üncü maçında 2\'nci galibiyetine uzandı.

G Grubu\'nda mücadele eden Demir İnşaat Büyükçekmece ise, evinde konuk ettiği KB Sigal Prishtina\'yı 86-59\'luk skorla mağlup ederek 3\'üncü maçında 2\'nci galibiyetini aldı. İlk periyota harika bir başlangıç yapan İstanbul ekibi, 25-9\'luk skorla 2\'nci periyoda önde girdi. 2\'nci çeyrekte de farkı açan Büyükçekmece, 57-29\'luk skorla devreyi önde kapattı. 2\'nci yarıda da üstünlüğü rakibine bırakmayan Büyükçekmece, rahat bir galibiyete imza atarak 86-59\'luk skorla sahadan galip ayrıldı.