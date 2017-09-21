FIBA Avrupa Kupası'nda 2 mağlubiyet, 1 galibiyet

İSTANBUL, (DHA) - FIBA Avrupa Kupası 1\'inci Eleme Turu\'nda günün maçları tamamlandı.

Temsilcilerimizden Demir İnşaat Büyükçekmece ve Trabzonspor sahadan mağlup ayrılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda güldü.

Sonuçlar şu şekilde:

Demir İnşaat Büyükçekmece - BC Dnipro: 88-89

Szolnoki Olaj - Trabzonspor: 108-98

Oliver Baskets Würzburg - İstanbul BBSK: 62-75

Balkan Botevgrad - CSM CSU: 82-66

Kedainiai Nevezis - Rilski Sportist: 76-81

TEMSİLCİLERİMİZ GELECEK HAFTA TUR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Demir İnşaat Büyükçekmece, 27 Eylül Çarşamba TSİ 19.00\'da evinde 89-88 mağlup olduğu BC Dnipro\'ya konuk olacak.

Trabzonspor, 27 Eylül Çarşamba günü TSİ 20.30\'da, kendi seyircisi önünde 10 sayı farktan dönmeye çalışacak.

Bir diğer temsilcimiz İstanbul BBSK, 26 Eylül Salı günü TSİ 16.00\'da Oliver Baskets Würzburg karşısında tur için sahaya çıkacak.