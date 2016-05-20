Fiat'tan Berlin'e skandal tepki



Otomotivcilik şirketi Fiat Chrysler, Almanya Ulaştırma Bakanı Aleksander Dobrindt'in egzoz skandalıyla ilgili olarak yaptığı görüşme davetini geri çevirdi. Şirketin açıklamasında Fiat marka motorlu araçların Avrupa emisyon kurallarına uygunluk derecesini saptama yetkisinin yalnızca İtalyan resmi makamlarına ait olduğu belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Dobrindt, Fiat'ın Alman makamlarıyla bilgi alışverişinde bulunmayı ret etmesinin anlaşılır bir tutum olmadığını ve şirketin araştırma komisyonuna somut suçlamalarla ilgili olarak bilgi vermesi gerektiğini söyledi. Bakan, Volkswagen şirketinde ortaya çıkarılan egzoz emisyonu skandalını incelemekle görevlendirilen özel komisyonun Fiat'ın emisyon kurallarına uyduğundan kuşkulu olduğunu belirtti.

Motoru koruma gerekçesi

Fiat'ın dizel motorlu araçlarında da manipülasyon yapıldığı ve yasak olduğu halde zehirli gazları tasfiye mekanizmasını devre dışı bırakan yöntemlerin kullanıldığı iddia edilmişti. Almanya Ulaştırma Bakanı, Federal Motorlu Araçlar Dairesi tarafından yapılan ölçümlerin yetkili İtalyan makamlarına iletileceğini ve Avrupa Birliği emisyon kurallarının değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Dobrindt, teknolojik seviyesi düşük motorları koruma bahanesine imkân tanıyan yasaların etkili olamayacağını söyledi.

Dizel motorlu araç imal eden bütün şirketler egzoz değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle yoğun baskı altına girdi. Skandal Volkswagen şirketinin egzoz manipülasyonu yaptığının ortaya çıkarılmasıyla patlak vermiş ve son olarak Opel şirketinin de motor arızalanmasını önlemek amacıyla belli şartlarda zehirli gaz emisyonunu limitlerin üzerine çıkaran bir teknik kullandığı belirlenmişti. Egzoz temizleme mekanizmasını yasal sınırları aşacak şekilde yavaşlattığı iddia edilen Opel, yasa dışı bilgisayar programlarının kullanılmadığını duyurmuştu. Almanya Çevreyi Koruma örgütü müşteriyi aldattığı iddiasıyla Opel aleyhinde dava açacaklarını bildirdi.