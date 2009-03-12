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Yaşam

Fiat'tan 5 yıllık garanti kampanyası

Fiat'ın, binek araçlarda nakit indirimli, 5 yıl uzatılmış garanti hediyeli kampanya başlattığı bildirildi

12 Mart 2009 02:00

Fiat'ın, binek araçlarda nakit indirimli, 5 yıl uzatılmış garanti hediyeli kampanya başlattığı bildirildi

Fiat'tan yapılan yazılı açıklamada, Fiat Binek Araçlar'ın, mart ayı sonuna kadar sürecek yeni kampanya kapsamında sunduğu avantajlı satın alma koşullarıyla, yeni bir otomobil sahibi olmayı kolaylaştırdığı ifade edildi.

Kampanya kapsamında, dizel motorlu Fiat Grande Punto modelinde 2 bin 250, benzinli Fiat Grande Punto modelinde bin 250 lira tutarında nakit indirimi yapılırken, Fiat Linea model ailesinde 2 bin, Fiat Palio ve Albea Sole modellerinde ise bin lira nakit desteği veriliyor.

Mart ayında otomobil satın alma tercihini Fiat modellerinden (Fiat 500 ve Panda dahil) yana kullanan tüm tüketicilere ise 5 yıl ya da 150 bin kilometre uzatılmış garanti hediye ediliyor.
Kampanya çerçevesinde tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatları ise Fiat Palio Sole'de 18 bin 400, Fiat Albea Sole'de 18 bin 900, Fiat Grande Punto'da 25 bin, Fiat Linea'da 27 bin 750, Fiat 500'de 28 bin 500 ve Fiat Bravo'da 30 bin 900 liradan başlıyor.

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