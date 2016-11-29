FIAT'ın züğürt varisi, ailesini dolandırmaya kalkınca gözaltına alındı!

İtalyan otomobil devi FIAT’ın çalkantılı hayatıyla gündemden düşmeyen varislerinden Lapo Elkann, kaçırıldığına ilişkin polise sahte ihbarda bulunduğu gerekçesiyle ABD’nin New York şehrinde gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı (DHA) Roma Temsilcisi Esma Çakır'ın İtalyan basının ABD basınına dayandırdığı haberlerden derlediğine göre, Lapo Elkann, Şükran Günü nedeniyle geçen hafta ABD’ye gitti.

Kokain alemi yaptığı 29 yaşındaki bir seks işçisi transseksüelle Manhattan kentinde iki gün geçiren 39 yaşındaki Elkann, burada tüm nakdini tüketti.

Bunun üzerine polisi arayarak, kötü muamelede bulunduğu bir kadın tarafından alıkonduğu ihbarında bulunan Lapo Elkann, bu şekilde mensubu olduğu Agnelli ailesinden, serbest bırakılması karşılığında 10 bin dolar elde etmeyi denedi.

İhbarının sahte olduğu anlaşılınca gözaltına alınan Lapo Elkann’ın, bir aile mensubunun girişimiyle serbest bırakıldığı bildirildi.

Elkann’ın, sahte ihbarı nedeniyle 25 Ocak’ta mahkemeye çıkması bekleniyor.

ANSA haber ajansının ulaştığı Lapo Elkann’a yakın kaynaklar, yayımlanan haberlere ekleyebilecekleri bir şey olmadığını, yorum yapamayacaklarını söylediler.

İlk vukuatı değil

FIAT'ın kurucusu Agnelli Ailesi'nin en büyük varisi olan Lapo Elkann, magazin gündeminden düşmüyor.

Lapo Elkann, dedesi Gianni Agnelli'nin 2003 yılında ölümünün ardından FIAT'ın başına geçmesi beklenirken, sansasyonel yaşamı nedeniyle bu görevi kardeşi John Elkann'a bırakmıştı.

Bir süre önce, çocukken cinsel istismara uğradığını ilk kez açıklayan Elkann, bir transseksüelle beraberken 2005 yılında uyuşturucu komasına girmesi ve 3 yıl önce Paris'te yine bir transseksüelle fotoğraflandığı, bunun basına sızdırılmaması için de fotoğrafçılara 300 bin Euro ödediği iddialarıyla adından çok söz ettirmişti.

Elkann, kendi kurduğu 'Italia Independent' ve 'Independent Ideas' markalarıyla hasır şapka tasarımı, güneş gözlüğü, enerji içeceği ve votka üretimi ile ünlü Bellini kokteylinin teneke kutuya konması gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.