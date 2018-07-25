Fiat'ın CEO'su Marchionne hayatını kaybetti

Uluslararası haber ajansı AFP, Fiat Chrysler (FCA) Grubu'nun efsane CEO'su Sergio Marchionne'nin öldüğünü duyurdu.

CEO'nun vefatı, Fiat'ın çoğunluk hissesine sahip Agnelli ailesinin mensubu ve FCA Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann'ın "Ne yazık ki üzücü haber geldi. Büyük adam, değerli dostumuz Sergio Marchionne'yi kaybettik" sözleriyle ilan edildi.



Haziran 1952’de İtalya’da doğan Sergio Marchionne, 13 yaşında ailesiyle birlikte Kanada’da göçtü. Bu yüzden otomotiv dünyasında daha çok Kanadalı olarak biliniyor. Toronto Üniversitesi’nde felsefe eğitimi alan, daha sonra hukuk fakültesine giren Marcihonne yüksek lisansını ise işletme alanında tamamlamış.



Kariyerine 1983 ve 1985 yıllarında hesap ve vergi uzmanı olarak Deloitte & Touche’da başlayan Marchionne, 1985-88 yılları arasında ise uluslararası ambalaj şirketi Lawson Mardon Grubu’nda kurumsal gelişim direktörlüğü görevini üstlendi. 1989 yılında Glenex şirketinin Başkan Yardımcısı olan Marchionne, 1990-92 yılları arasında ise muhasebe şirketi Acklands’ın Başkan Yardımcısı ve CFO’su olarak çalıştı. Daha sonra tekrar Lawson Mardon’a geçen Marcionne, bu şirketin 1994’te İsviçreli ambalaj ve alüminyum şirketi Algroup tarafından alınması sonrası oluşan dev şirketin CEO’su oldu.



Firmanın 2000 yılında Montreal merkezli üretim şirketi Alcan Inc. ile birleşmesinin ardından CEO olarak atanan Marchionne, daha sonra Lonza Grubu’nun başkanı oldu. 2002 yılında İsviçreli test, doğrulama ve sertifikasyon şirketi Societe Generale de Surveillance (SGS) Grubu’nun CEO’su, 2006 yılında ise başkanı olarak atandı.



2003 yılında Fiat’ın yönetimine giren Marchionne, 2004 yılında mühendislik deneyimi olmamasına rağmen İtalyan otomotiv devinin CEO’su oldu. Fiat, Marchionne yönetimiyle birlikte krizden çıkarak yeniden kârlılığa ulaştı. Öyle ki Fiat, 2009 yılından itibaren iflasın eşiğindeki Amerikan Chrysler’in hisseleri satın almaya başladı. Aynı yıl Chrysler’in de CEO’su olan Marchionne, 2014 yılında tüm hisselerin Fiat’a geçmesinin ardından kurulan Fiat Chrysler Automobiles’in (FCA) de CEO’su oldu. Marchionne’nin yönetimiyle Chrysler de hızla krizden çıkarak büyümeye başladı. Özellikle Jeep ve Ram markalarıyla birlikte Chrysler büyük çıkış yakaladı.



Marchionne, otomotiv endüstrisinin küreselleşmesine katkıda bulunan en önemli sanayi insanlarından biriydi.