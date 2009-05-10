Fiat Türkiye pazarında liderliği ele geçirdi

Türkiye'de 52 bin 640 adet binek ve hafif ticari aracın satıldığı nisan ayında, 10 bin 32 adet satış gerçekleştiren Fiat Binek ve Ticari Araçlar, toplam pazarda yüzde 19,1'lik pazar payıyla geçtiğimiz ay en çok tercih edilen marka oldu.



Fiat Binek ve Ticari Araçlar, nisan ayında satışlarını önceki aya göre yaklaşık yüzde 40 oranında artırdı.



2008 yılında toplam 61 bin 43 adet binek ve hafif ticari araç satan Fiat markası, bu yıl ocak-nisan döneminde gerçekleştirdiği 19 bin 781 adetlik araç satışı ve yüzde 13,3'lük pazar payıyla da binek ve hafif ticari toplam pazarının liderliğini elde etti.



Fiat Marka Direktörü Okan Baş, nisan ayında toplam pazarın beklendiği şekilde artış gösterdiğini, Fiat markasının da 10 binin üstünde satış rakamına ulaştığını söyledi.



Baş, hedefleyerek bugünkü noktaya geldiklerini, çok düzenli, planlı bir çalışmanın sonucunda bu başarıyı elde ettiklerini anlattı.



Kriz döneminde sektörün çok büyük stok yüküyle karşı karşıya olduğunu anımsatan Baş, Fiat'ın hiçbir zaman stok yükünün olmadığını, stokunu başarıyla yönettiğini ifade etti.



Baş, "stok yükümüz olmamasına rağmen, ÖTV indiriminden sonra gelen talep artışını karşılayabilmek için çok hızlı hareket edebildik" dedi.



Nisan ayında ticari araç pazarında yüzde 38 pazar payı elde ettiklerini belirten Baş, "Bu bizim ulaştığımız en yüksek pazar payı. 4 aylık kümülatifte de iyi sonuçlar aldık. Toplamda yüzde 12,4'lük pazar payımızı, yüzde 13,3'e çıkardık. Dördüncü ayın sonunda 1. sırada görünüyoruz. Haziran'dan sonra iniş çıkışlarda da aynı dengeli politikayı sürdürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



Mayıs ayında da satışlarını benzer şekilde sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Baş, hedeflerinin bu yıl sonunda pazardan yüzde 13'ler seviyesinde pay almak olduğunu söyledi.



Satılan araçların büyük bölümü yerli



Geçen ay gerçekleştirdikleri satışın, 9 bininin yerli üretim araçlardan oluştuğunun altını çizen Baş, "Bu da, istihdama ve hükümet politikalarına çok paralel bir cevap oldu. ÖTV indiriminin bu anlamda hem ekonomiye hem de istihdama ciddi katkısı oldu. Evde oturan işçilerimizin hepsini geri çağırdık, gece gündüz çalıştılar, hala da çalışıyorlar. Model ve versiyon bazında çok iyi bir planlama yaparak bu noktaya geldik" diye konuştu.



Bu dönemde 3 yeni versiyon ile ürün gamlarını zenginleştirdiklerini anımsatan Baş, şunları söyledi:



"Bunlardan biri Albea'nın Premio versiyonu idi. Doblo'nun Safeline'nin ardından Linea'nın 1.6 multijet versiyonu devreye girdi. Satışlarda çıkan sonuçlar, her birinin net olarak müşterinin istediği ürünler olduğunu ortaya koydu.



Fiorino'nun da büyük bir gücü olduğunu biliyoruz. Geçen ay 2 bin 800 adet Doblo, 3 bin 200 adet Fiorino, bin 600 adet Linea sattık. Bu dönemde müşterilerimize çok hızlı cevap verebildiğimizi düşünüyoruz. 6 bin satış rakamından 10 bine çıktık. Yani 10 bin müşteriyi bekledikleri ürünlerle buluşturabildik.



İthal araçların temini yerli araçların temini kadar kolay değil ancak orada da bekleme sürelerimiz 1 ayın altında oldu. Burada tabii ki hızlı cevap verebilme yeteneği çok önemli. Bu gücün kendimizde olduğunun farkındayız. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Fiat markasının fiyat - fayda oranıyla müşterilerin tercihi olduğunu görüyoruz. Bu dönemde bunu çok daha yoğun yaşıyoruz."



Satışların yüzde 70’i peşin olarak gerçekleşti



Okan Baş, satışların finansman yönüne ilişkin olarak ise, Koç Fiat Kredi'den dolayı buradaki esnekliklerinin çok daha fazla olduğunu söyledi.



Geçen ay genel talebin daha çok peşin alım yönünde olduğunu ve satışların yüzde 70'inin peşin yapıldığını belirten Baş, bankaların müşterilerine finansman desteğinin de geçtiğimiz iki üç ay içerisinde daha iyiye doğru gittiğini gördüklerini kaydetti.



Baş, mayıs ve haziran döneminde ise kredili alımların artacağını düşündüğünü dile getirdi.



Fiat'ın, filo müşterilerinin de taleplerini karşılamaya çalıştığını belirten Baş, bu dönemde perakende tarafının daha hareketli olduğunu söyledi.



Baş, "bizim satışlarımızın geçen ay yüzde 70'i perakende tarafında oldu. Filo taleplerini karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu stratejimiz devam edecek" dedi.



Kampanyalar devam ediyor



Okan Baş, fiyatlarında cüzi bir artış olduğunu, ancak artışların, ÖTV indirimi başladıktan sonra ortada olan maliyet baskısına rağmen çok daha düşük seviyelerde kaldığının altını çizdi.



Baş, yeni kampanyalarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:



"Küçük ayarlamalara rağmen, şu anda çok daha avantajlı koşullar var. Mayıs ayı boyunca Fiat Fiorino ve Fiat Doblo için yepyeni bir kampanyaya başladık. Satın alma kolaylığını arttırmak için 2 bin liradan başlayan peşinatla, aylık 466 liralık ödeme ve 48 aya varan vadelerle Fiat Fiorino ve Fiat Doblo sahibi olma imkanı sunuyoruz. Ayrıca Fiat Linea'nın yeni lansmanı yapılan 1.6 Multijet versiyonunda ilave nakit desteğiyle müşterilerimize sunduğumuz ekstra indirim avantajını mayıs ayında da devam ettiriyoruz.



Yani Fiat Linea 1.6 Multijeti mayıs ayında da 30 bin 770 liradan başlayan anahtar teslim fiyatıyla tüketicilerle buluşturuyoruz. Bununla birlikte ÖTV indirimine paralel 2 bin 100 liraya varan nakit desteği indirimi ve Koç Fiat Kredi kanalıyla tüketici kredisi gibi avantajlar sunmaya devam ediyoruz."



Özellikle başta Fiat Linea, Fiat Albea Sole ve Fiat Palio Sole gibi yerli modellerde stok sıkıntısı yaşamadıklarını ve ürünleri hızlı bir şekilde tedarik edebildiklerini hatırlatan Baş, Grande Punto, Bravo ve Fiat 500 gibi ithal modelleri de hızlı biçimde tüketicilerle buluşturabildiklerini söyledi.



15 Haziran’dan sonraki dönem



Okan Baş, ÖTV indiriminin 15 Haziran 2009 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, sonraki döneme ilişkin şunları söyledi:



"Pazar, Haziran 15'ten sonra ne olacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Bu döneme sıkıştırılmış çok yoğun bir talep var. Ancak nasıl kriz döneminde stok yönetimini çok iyi yaptık ve yüksek stoklarla karşılaşmadık, aynı şekilde Haziran 15 sonrasında da pazar koşulları neyi gerektiriyorsa onu sağlayacak şekilde planlarımızı yaptık. O döneme de en iyi şekilde hazırlandığımızısöyleyebiliriz.



ÖTV indirimi pazara çok büyük canlılık getirdi. Pazarı yılın başında 375 bin gibi görüyorduk, şu anda 425 bin olur diye düşünüyoruz. Fiat olarak biz de 50 bin derken, şu anda 60 binleri düşünmeye başladık."

