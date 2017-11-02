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Spor

FIAT Torino - Darüşşafaka: 60-89

İSTANBUL, (DHA) 7DAYS Avrupa Kupası A Grubu 4'üncü hafta maçında temsilcimiz Darüşşafaka, deplasmanda FIAT Torino'yu 89-60 mağlup ederek gruptaki 4'üncü maçında, 4'üncü galibiyetine ulaştı

02 Kasım 2017 03:52

İSTANBUL, (DHA)

7DAYS Avrupa Kupası A Grubu 4\'üncü hafta maçında temsilcimiz Darüşşafaka, deplasmanda FIAT Torino\'yu 89-60 mağlup ederek gruptaki 4\'üncü maçında, 4\'üncü galibiyetine ulaştı.
İtalya\'nın Torino kentinde bulunan Pala Ruffini Spor Salonu\'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 31-15 önde geçen Darüşşafaka, devreye de 48-42 üstün girdi.
Son periyoda 63-46\'lık skorla giren Darüşşafaka, sahadan da 89-60\'lık galibiyetle ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 23 sayıyla Darüşşafaka\'dan JaJuan Johnson oldu.

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