Fiat ticarilerde nisan kampanyası

Fiat ticari araçlarda nisan ayı kampanyası kapsamında ÖTV'ye ilave yüzde 10 indirim ve sıfır faizli kredi kullandırıldığı bildirildi.



Fiat'tan yapılan yazılı açıklamada, mart ayının hafif ticari araç pazarı lideri Fiat Ticari Araçlar'ın, Fiat Ducato'dan Fiat Fiorino'ya kadar tüm modelleri için geçerli olan ve nisan ayı sonuna kadar sürecek bir kampanya düzenlediği belirtildi.



Kampanya kapsamında ÖTV indirimine ilave olarak yüzde 10 indirim avantajının sunulduğu Fiat Ticari Araçlar model yelpazesine 12 aya kadar 0 faizli kredi imkanı tanındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Mart ayını, 3 bin 807 adetlik satış başarısıyla hafif ticari araç pazarının lideri unvanıyla tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan Fiat Ticari Araçlar, nisan ayında da Fiat Fiorino, Fiat Doblo, Fiat Scudo ve Fiat Ducato modelleri için indirimler ve kredi alım kolaylıkları sunan yeni bir satış kampanyasıyla dikkati çekiyor. Nisan ayı boyunca satın alım tercihini Fiat Ticari Araçlar'dan kullanacak olan tüketicilere ayrıca Koç Fiat Kredi aracılığıyla 12 bin lira için yüzde 0 faizle 12 ay vade kredi imkanı da sağlanıyor."



Açıklamada, Fiat Fiorino modellerinin 17 bin 750 lira, Doblo modellerinin 18 bin 750 lira, Scudo'nun 29 bin 460 lira, Fiat Ducato modelleri ise 31 bin 730 liradan başlayan kampanyalı satış fiyatları olduğu bildirildi.

