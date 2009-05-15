Fiat Sedici artık çok farklı

Fiat'ın kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi "Fiat Sedici" yenilendi.



Fiat'dan yapılan yazılı açıklamada, özellikle dış tasarımında yapılan yenilikler ve Euro 5 normlarına uyumlu 1.6 litre 120 HP benzinli ve 2.0 litre 135 HP'lik Multijet teknolojili yeni motorlarıyla ön plana çıkan yeni Fiat Sedici'nin, hem 4x2 hem de 4x4 çekiş tipleriyle üretildiği bildirildi.



Pazara çıkarıldığı 2006 yılından bu yana 74 bin adetten fazla satış rakamına ulaşan ve İtalyan otomobil üreticisinin kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi olan Fiat Sedici'nin hem metropol hem de hafif arazi şartlarına uygun yapısı ve kompakt boyutlarıyla ideal bir aktivite aracı olarak dikkati çektiği belirtildi.



Fiat Grande Punto, Fiat Linea ve Fiat Bravo modelleriyle birlikte sunulan yeni tasarım anlayışına uygun biçimde tasarımı elden geçirilen Fiat Sedici'nin, daha keskin bakışlara sahip farlarıyla uyumlu yeni tip krom ızgarası, gösterişli yeni ön tamponları, krom çerçeveli sis lambaları ve arazi şartlarına uyumlu yeni ön koruma unsurlarıyla çok daha dinamik bir yüze sahip olduğu kaydedildi.



Açıklamada, inci beyazı gibi yeni gövde renkleriyle daha da çarpıcı bir forma ulaşan Fiat Sedici'nin, üst donanım versiyonlarında standart olarak sunulan 205/60 ebatlarında ve 16 inçlik alaşım jantlarla kullanılan lastikleriyle çok daha atak bir görünüme kavuştuğu ifade edildi.



411 santimetre uzunluğa sahip Fiat Sedici'nin, 250 santimetrelik aks mesafesiyle hem şehir içinde hem de hafif arazi şartlarında etkin bir hareket serbestliği sağladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yerden 19 santimetrelik yüksekliğe ve 20.3 derecelik geliş açısına sahip Fiat Sedici, birçok bozuk ve zorlu zeminde rahatlıkla ilerleme imkanı sunabiliyor. Yeni Fiat Sedici'de '2 tekerlekten çekişten', '4 tekerlekten çekişe' hızla ve kolayca geçmek için ise gösterge panelindeki bir düğmeye basarak iki çalışma modundan birini seçmek yeterli olacaktır. 'Auto' modunda tork ön tekerleklere aktarılır. Ön ve arka aks arasında tork dağıtımı otomatik olarak kontrol edilir.



0-100 kilometre/saat hızlanmasını 10,7 saniyede tamamlayan önden çekişli Fiat Sedici 1.6, 185 kilometre/saatlik son hıza erişebilirken, 100 kilometrede ortalama 5,2 litrelik yakıt tüketimiyle de farklılığını ortaya koyuyor. Fiat Sedici'nin motor yelpazesine yeni eklenen 2.0 litrelik 135 HP'lik güçlü Multijet motor ise ürettiği 320 Nm'lik tork ile daha dinamik bir performans elde edilmesini sağlıyor.



0-100 kilometre/saat hızlanmasını 10,5 saniyede tamamlayan önden çekişli Fiat Sedici 2.0 Multijet ise 190 kilometre/saatlik son hıza erişebiliyor. Önden çekişli versiyonlarda 4,4 litrelik ortalama yakıt tüketim değeri sunan motor, 4x4 çekiş kombinasyonlu Fiat Sedici modelinde 100 kilometrede ortalama 4,6 litrelik yakıt tüketimiyle dikkati çekiyor."

