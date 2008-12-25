Fiat Panda 4x4 Glam Edition

Fiat, en çok ilgi çeken modellerinden biri olan Panda’nın 4x4 Glam Edition adını verdiği özel off-road versiyonunu tanıttı.



Peki, Fiat’ın gözünde bu aracı özel yapan nedir? İnce beyaz gövde rengi, alüminyum tavan rayları ve tabii ki yeni tasarlanmış alaşım jantlar…



Benzer şekilde Panda 4x4’ün iç tasarımında da yeniliklere gidilmiş. Jean benzeri koltuk döşemeleri ve kapı içi kaplamaları ve ön konsoldaki alüminyum detaylar bu değişikliklerden bir kaçı olarak sıralanabilir.



Panda 4x4 Glam Edition’da biri benzinli ve diğeri de dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği bulunuyor. 60 HP 1.2 lt benzinli motor 14.800 Euro, 70HP 1.3-litre turbo dizel motor da 16.910 Euro satış fiyatıyla İtalya’da otomobil severlerin beğenisine sunuldu.

