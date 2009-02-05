Fiat-Chrysler ortaklığı Tofaş’a ABD yolunu açar mı?

Geçtiğimiz hafta İtalyan otomotiv üreticisi Fiat Grubu, ABD hükümetinden aldığı 4 milyar dolarlık kredi desteğiyle, iflasın eşiğinden dönen Chrysler’in en büyük hissedarı olmak için harekete geçti.



Fiat ile Chrysler arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalanırken, bu anlaşmaya göre Fiat, başlangıçta Chrysler’e yüzde 35 ortak olacak, İtalyan üretici daha sonraki süreçte ise hisse oranını yüzde 55’e kadar yükseltebilecek. Anlaşmaya göre, Fiat ABD’li Chrysler’in ortağı olmak için nakit yatırım yapmayacak, ancak iki firma birbirlerinin üretim tesislerinden ve pazarlarından yararlanacak.



Amaç Amerika’ya girmek



Fiat’in bu anlaşmayı yapmakta ki en büyük amacı Amerika pazarına güçlü bir şekilde girebilmek. Uzun süredir Alfa Romeo markasını Amerika’ya sokmaya çalışan Fiat, bu anlaşmayla hem bu isteğini güçlü bir şekilde gerçekleştirecek hem de Fiat modellerini de talebin ekonomik ve küçük araçlara kaydığı Amerika pazarına sokabilecek.



Bu noktada Fiat’ın hangi modellerini öncelikli olarak Amerika pazarına sokacağı, otomotiv sektörünün gündemindeki en önemli maddeler arasında yer alıyor. Öncelikli olarak Fiat 500, Grande Punto gibi küçük modellerden bahsedilse de, birçok uzman Fiat’ın başarılı hafif ticari araç modelleri Doblo ve Fiorino’nun da Amerika’da satılabileceğini söylüyor.



Ford Otosan nisanda başlıyor



Bilindiği üzere bir başka Amerikan otomotiv şirketi Ford, Nisan ayından itibaren Türkiye’de Ford Otosan tarafından üretilen Transit Connect’leri Amerika’da satmaya başlayacak. Bu noktada İtalyan Fiat’ın da Transit Connect’in talebine göre hareket edip, Doblo ve Fiorino’yu Amerika pazarına sokabileceği söyleniyor.



Amerika’da satılan araçlar, Avrupa’dan farklı standartlara ve normlara sahip olduğu için Ford Otosan yaklaşık 2 yıldan bu yana Amerika pazarına uyumlu Transit Connect geliştirmek için yoğun çaba sarfediyor. Şimdi benzer uyum problemlerini aşmak için Tofaş’ın en büyük şansı Ford Otosan. Gerek Tofaş gerekse Ford Otosan’a Koç Holding’in ortak olduğu düşünülerse, böyle kritik bir dönemde araçlarda uyum konusunda bir sinerjinin yaratılması söz konusu olabilir.



Tofaş rahat nefes alır



Fiat’ın Chrysler’in en büyük hissedarı olmasıyla açılan Amerika yolu, yaşanan kriz sürecinde Tofaş’a rahat bir nefes aldırabilecek. Geçtiğimiz günlerde, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Güçlü, " Amerika ihracatı, yaşanılan kriz sürecinde bize çok büyük avantaj getirecek. Talebe bağlı üretimler düşerken biz 2009 yılında Amerika kozunu kullanacağız. Şimdi kendi kendimize ’Allah’tan Amerika projesini kabul etmişiz’ diye düşünüyoruz. Amerika ihracatıyla birlikte önümüzdeki 2 yılda üretim ve ihracat kaybı yaşamayacağız " açıklamasını yapmıştı.



Krize bağlı olarak üretim ve ihracatı düşen Tofaş için de, Fiat - Chrysler ortaklığı yeni bir umut kapısı. Bu dönemde Tofaş yöneticilerinin Fiat’a, Türkiye’de üretilen hafif ticari araçların da Amerika’ya ithalatının gündeme gelmesi için baskı yapması gerekiyor. Bekleyip gelişmeleri göreceğiz.

