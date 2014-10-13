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Ekonomi
Deutsche Welle

Fiat Chrysler halka arz ediliyor

Dünyanın 7'nci büyük otomotiv üreticisi Fiat Chrysler bugün New York Borsası'nda halka arz ediliyor.

13 Ekim 2014 12:46

Fiat hissedarları, ağustos ayı başında düzenlenen genel kurulda Chrysler ile birleşmeyi onaylamıştı.

Birleşmeyle birlikte şirket merkezi ve tabi olduğu ülke de değişmişti. "Fiat Chrysler Automobiles" adını alan yeni şirketin merkezi İngiltere'de. Şirket, Hollanda yasalara tabi.

Fiat Chrysler hisselerinin New York'un yanı sıra Milano Borsası'nda da halka arz edileceği bildirildi.

Fiat, 2009 yılında Chrysler hisselerinin yüzde 20'sini ve tepe yönetimin sorumluluğunu devralmıştı.

Chrysler'deki ağırlığını hisse payını artırarak aşama aşama artıran Fiat, ocak ayında hisselerin tamamını devraldığını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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