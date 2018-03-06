Fiat Chrysler CEO: Trump'ı otomobil vergileri konusunda ciddiye alalım

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Mart (DHA) – Fiat Chrysler CEO’su Sergio Marchionne, Avrupa Birliği otoritelerini ABD Başkanı Donald Trump’ın, otomobilde \"gümrük vergileri\" getirebileceğine ilişkin açıklamaları konusunda uyararak, “Trump’ı ciddiye alalım” dedi.

CNBC\'ye konuşan Marchionne, Cenevre’de gerçekleşen Geneva Motor Show’da yaptığı konuşmada, “Kısasa kısas yaklaşımını bırakmayı, tansiyonumuzu normale döndürmeyi ve masaya oturup bu konuyu çözmenin bir yolunu bulmayı öneriyorum” dedi.

Bu işi tam bir ticaret savaşına götürmek zorunda olmadıklarını vurgulayan Marchionne, Trump’ın mevcut ticaret anlaşması konusunda devam etmenin “yanlış” olduğunu düşündüğünü açıklayarak “Bu konuda kendisini ve endişelerini ciddiye alalım” dedi.

Trump, Twitter’da yaptığı bir paylaşımda, çelik ve alüminyum gümrük verilerinin ardından missilleme yapacaklarına dair açıklama yapan Avrupa Komisyonu’na yanıt olarak, “Eğer AB zaten yüksek olan gümrük vergilerini yükseltmeyi düşünürse, ülkemize serbestçe giren otomobillerine vergi getiririz” demişti.