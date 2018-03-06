T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fiat Chrysler CEO: Trump'ı otomobil vergileri konusunda ciddiye alalım

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Mart (DHA) – Fiat Chrysler CEO’su Sergio Marchionne, Avrupa Birliği otoritelerini ABD Başkanı Donald Trump’ın, otomobilde "gümrük vergileri" getirebileceğine ilişkin açıklamaları konusunda uyararak, “Trump’ı ciddiye alalım” dedi

06 Mart 2018 20:39

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Mart (DHA) – Fiat Chrysler CEO’su Sergio Marchionne, Avrupa Birliği otoritelerini ABD Başkanı Donald Trump’ın, otomobilde \"gümrük vergileri\" getirebileceğine ilişkin açıklamaları konusunda uyararak, “Trump’ı ciddiye alalım” dedi.

CNBC\'ye konuşan Marchionne, Cenevre’de gerçekleşen Geneva Motor Show’da yaptığı konuşmada, “Kısasa kısas yaklaşımını bırakmayı, tansiyonumuzu normale döndürmeyi ve masaya oturup bu konuyu çözmenin bir yolunu bulmayı öneriyorum” dedi.

Bu işi tam bir ticaret savaşına götürmek zorunda olmadıklarını vurgulayan Marchionne, Trump’ın mevcut ticaret anlaşması konusunda devam etmenin “yanlış” olduğunu düşündüğünü açıklayarak “Bu konuda kendisini ve endişelerini ciddiye alalım” dedi.

Trump, Twitter’da yaptığı bir paylaşımda, çelik ve alüminyum gümrük verilerinin ardından missilleme yapacaklarına dair açıklama yapan Avrupa Komisyonu’na yanıt olarak, “Eğer AB zaten yüksek olan gümrük vergilerini yükseltmeyi düşünürse, ülkemize serbestçe giren otomobillerine vergi getiririz” demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıMart DHAFiat Chrysler CEOsu Sergio Marchionne Avrupa BirliğiABD Başkanı Donald TrumpınCNBCMarchionne CenevredeGeneva Motor ShowdaBuMarchionne TrumpınTrump TwitterdaAvrupa KomisyonunaAB

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24